[VÍDEO] La UIB identifica tres gens clau per a pronosticar la gravetat de la Covid-19 i l'empitjorament per l'obesitat

L'obesitat és un dels factors de risc més importants que es relacionen amb un curs més greu i complicat de la Covid-19. Encara que se sap que l'obesitat (el greix visceral) és particularment perjudicial, els components moleculars del mecanisme o mecanismes responsables de la major gravetat de la Covid-19, en particular, en persones amb obesitat, són en gran part desconeguts.

Un estudi liderat pel Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la Universitat de les Illes Balears ha identificat tres gens que formen part del sistema de resposta a la infecció del nostre organisme, que se sobreexpressen més en les cèl·lules sanguínies dels pacients amb Covid-19 que després desenvoluparan una malaltia més greu. I la sobreexpressió d'aquests gens és encara més elevada en els pacients amb obesitat.

L'estudi contribueix a la comprensió mecanicista de la relació entre l'obesitat i la Covid-19, la qual cosa pot ser rellevant perquè pot suggerir intervencions terapèutiques més precises, i aporta un primer esquema de les possibles interrelacions metabòliques entre els productes gènics implicats.

Equip investigador

L'estudi ha estat coordinat pel professor Andreu Palou, director del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que forma part del CIBEROBN (Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa sobre Obesitat i Nutrició) i de l’IdISBa (Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears). Hi ha participat el grup de Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscos (NUBE) de la UIB, dirigit per la IP (investigadora principal), professora Catalina Picó, i la professora M. Luisa Bonet (co-IP), amb la Dra. Cati Dora Pomar (CIBEROBN) com a primera autora. Per part de l'Hospital Universitari Son Espases (HUSE), hi han participat el Dr. Melchor Riera, la Dra. Mercedes García-Gasalla i el Dr. Adrián Ferre-Beltran (Secció de Malalties Infeccioses de Medicina Interna), i el Dr. Pablo Fraile-Ribot (Servei de Microbiologia).