Agricultura convoca el III concurs de fotografia per reivindicar les dones rurals

La Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ha convocat el III concurs de fotografia amb l'objectiu de reivindicar i fer valer el paper de la dona rural amb motiu del dia internacional, que se celebra el pròxim 15 d'octubre. Aquesta tercera edició del concurs duu per nom 'De la mar i de la terra. Un reconeixement a les seves dones' i estableix quatre categories: agricultura, ramaderia, pesca i indústries agroalimentàries. Segons les bases del concurs, les fotografies han de reflectir el paper decisiu de les dones en el desenvolupament del sector primari, agroalimentari i pesquer des del punt de vista social. Segons el director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, Aram Ortega, és «un reconeixement a la feina, durant molt de temps invisibilitzada i en segon pla, de les dones a les finques, a les explotacions, a la mar i a les cooperatives». «És la tercera edició d'un concurs que feim amb molt d'orgull per mostrar la tasca d'una part imprescindible en el funcionament del sector primari, com són les dones, que cada cop guanyen més força i presència», ha destacat Ortega.

El concurs és obert a persones majors d'edat residents a les Illes Balears. Es valorarà que les fotografies reflecteixin el reconeixement del paper decisiu de les dones en el desenvolupament i la qualitat alimentària, així com l'empoderament femení en el sector agroalimentari. També es valoraran les obres que posin de manifest la participació de la dona en la venda directa, així com els aspectes positius, que identifiquen a la dona amb la capacitat i l'orgull professional.

El concurs preveu atorgar un màxim de 12 premis: primer, segon i accèssit per a cada categoria. Consistiran en una senalla de producte agroalimentari local i una obra d'artesania.

El jurat d'aquest concurs estarà presidit per la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, la cap de gabinet de la Conselleria d'Agricultura i una persona qualificada i reconeguda en l'àmbit de la fotografia.

El termini de presentació de les obres finalitzarà el pròxim 23 de setembre, a les 14.00 hores. Les fotografies s'han d'enviar per correu a s.alimentaria@dgagric.caib.es. Les bases del concurs es poden consultar a maap.caib.es. El 10 d'octubre es faran públics els guanyadors i dia 15 d'octubre, Dia Internacional de la Dona Rural, la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, farà el lliurament dels premis en una jornada sobre la dona rural, que se celebrarà a la Cambra de Comerç de Mallorca.