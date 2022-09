Les matriculacions d'embarcacions recreatives creixen un 27 per cent durant aquest agost

Les Balears han registrat 565 matriculacions d'embarcacions recreatives durant el mes d'agost, el que representa un augment del 27 per cent respecte al mateix període de l'any anterior, segons dades de l'Associació d'Empreses Nàutiques (Aenib).

La dada de les Balears contrarresta amb el descens del 3,4 per cent estatal. Durant agost, les Balears han acaparat el 32,4 per cent de les matriculacions d'aquest tipus d'embarcacions.

Amb tot, en l'acumulat de l'any, les BaleaRS presenten un descens del 5,6 per cent en les matriculacions, amb 958 registres. Aenib destaca que la baixada a les Illes és més suau que en el conjunt de l'Estat, del 17,1 per cent. De gener a agost, l'arxipèlag arriba al 19,4 per cent de les matriculacions de l'Estat.

Per tot això, Aenib considera que «el mercat nàutic balear aguanta amb solvència el temporal en la recta final de la temporada».