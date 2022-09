Les Balears obren un expedient sancionador a Pescanova per la seva 'pasta del mar'

La Direcció General de Consum de les Balears ha obert un expedient sancionador a Pescanova, i ha proposat de manera provisional una multa de 48.000 euros, pel producte denominat 'pasta del mar', després d'una denúncia de Facua.

Segons ha informat l'organització de consumidors, la Direcció General considera que la denominació del producte implica una infracció greu de la normativa de consum, ja que considera el nom «publicitat enganyosa».

En detall, la normativa estableix que la categoria de pastes alimentàries s'aplica a productes «obtenguts per dessecació d'una massa no fermentada elaborada amb sèmoles, semolines o farina procedent de blat dur, blat semidur o blat tou o les seves barreges i aigua potable». Tot i això, cap dels tres productes comercialitzats com 'pasta del mar' porta aquests ingredients.

A més, Facua també considerava que la publicitat és enganyosa pel que fa al contingut real de peix. L'organització de consumidors incideix que, encara que el producte porti el seu nom un tipus concret de peix com a reclam no són els únics amb què estan elaborats.

A la resolució que signa el director general de Consum de les Balears, Félix Alonso, es considera que la comercialització d'aquests productes «indueix a error» sobre «la veritable naturalesa» dels mateixos, «en confondre's amb pasta alimentària». També considera una infracció la denominació amb un tipus de peix en particular tenint en compte els percentatges de composició, i el fet que a la llista d'ingredients dels espaguetis amb tinta de sípia no s'indiqui la quantitat de tinta utilitzada.

Per tot això, les Balears proposen una sanció provisional total de 48.000 euros atenent a l'«elevat volum de vendes» de Pescanova i que afecta «béns d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat».

Facua també va denunciar els fets davant del Ministeri de Consum, que des del maig té potestat sancionadora davant aquest tipus de pràctiques, però fins ara no han rebut resposta.