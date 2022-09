La UNED Illes Balears torna a les aules amb dos graus nous i l'aposta pel català

Aquest dilluns, les aules de Mallorca, Menorca i Eivissa de la UNED s'han omplert d'alumnes que acudeixen a la convocatòria d'exàmens de setembre. Els exàmens es realitzaran durant tota la setmana a les tres seus de les Balears, coincidint amb el punt àlgid de matrícula per al curs acadèmic 2022-23.

Enguany, la matrícula, que es prolongarà fins al 21 d'octubre, ve marcada per la incorporació de dos graus nous: Enginyeria de l'Energia i el tan desitjat pels estudiants Grau en Educació Infantil. Aquests graus se sumen als 28 ja existents, assolint-se el nombre de 30 oferts per la UNED Illes Balears. L'accés a aquests és sense nota de tall i sense numerus clausus.

A més, aquest any la UNED augmenta la seva oferta de micrograus i ofereix, per primer cop, el Títol Oficial de Tècnic Superior en Administració de Sistema Informàtics a la Xarxa de Formació Professional.

Un any més, la UNED completa la seva oferta amb els idiomes, apostant novament pels cursos de català presencials i en línia en tres nivells. Aquesta aposta pels cursos de la llengua pròpia és amb l'objectiu de «mostrar el nostre respecte cap a aquest idioma, per a ajudar a la seva conservació i a la seva difusió. És una riquesa que no es pot minoritzar ni perdre mai», en paraules de la directora, Judit Vega.