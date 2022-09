Armengol condemna «l'atac contra qualsevol nin» i diu que «tots hem de fer-mos responsables d'aquesta realitat»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha condemnat aquest dilluns «l'atac contra qualsevol nin o menor» i, per tant, «qualsevol abús», i ha assegurat que l'Executiu «està al costat» del nin assetjat a Lloseta.

Així ha respost la presidenta a les preguntes formulades pels mitjans de comunicació, alhora que ha recordat que «des del Govern, en la passada legislatura, es va treballar per fer possible un protocol de protecció quan hi havia un cas d'abús en l'àmbit educatiu, i en aquest cas es va fer en una escola d'estiu».

«S'està investigant i no puc donar més dades», ha afegit Armengol, que ha considerat que el protocol de les Balears «està funcionant bé» i ha remarcat que l'Institut de Convivència fa «un excel·lent treball». Així, ha assegurat que no «s'escatimarà cap recurs» si fa possible «evitar que un nin pateixi aquesta situació».

«Faig una reflexió de conscienciació social del que pateixen molts de nins, no només en l'àmbit educatiu o de convivències d'estiu, sinó de tota la societat, tots hem de fer-mos responsables d'aquesta realitat, de fer les denúncies oportunes i de cercar els mecanismes per prevenir aquesta situació», ha conclòs.