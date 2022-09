Menorca es planta en contra de la massificació de les aules i a favor de la qualitat educativa

El Consell insular de Menorca, de manera conjunta amb els vuit ajuntaments de Menorca i l'observatori de la infància i la família presenten un conjunt d'al·legacions al Govern. La més destacada és que pensa que el Govern comet l'equivocació de «promoure la massificació de les aules d'educació infantil a causa de la gratuïtat».

El vicepresident i conseller del Consell de Menorca, Miquel Àngel Maria, ha comentat que «la proposta del Govern és que una escoleta hauria de tenir fins a vint alumnes per aula de tercer any per poder-se desdoblar i obtenir el finançament del Govern» mentre que la normativa vigent diu que el nombre màxim de nins per aula és de 18, no de vint, i només en casos excepcionals es pot augmentar.

«Que ara sigui el mateix Govern el que promogui que les aules tenguin vint alumnes per poder desdoblar-se és contradictori a la normativa i és un atac directe a la qualitat educativa que s'ha aconseguit a Menorca a base de molt esforç», remarcava el conseller de Més per Menorca i ha afegit que «de tota manera, i per tranquil·litzar a les famílies, puc dir que no hi haurà cap ajuntament a Menorca que faci aules de vint fillets. Quan arribin a 18 es desdoblaran, com han fet sempre. I si el Govern no paga ho pagaran els mateixos ajuntaments, cosa que els honora. Esperem que el Govern sigui receptiu i rectifiqui, perquè no podem entendre que sigui el mateix Govern el que promogui un canvi que perjudica la qualitat educativa i la càrrega de feina dels mestres d'educació».