Comencen les presentacions de la Ruta dels Fars als municipis pels quals passarà

El departament de Sostenibilitat i Medi Ambient, liderat per la vicepresidenta Aurora Ribot, ha organitzat una roda de presentacions a diferents localitats per a explicar com afectarà la futura Ruta dels Fars els municipis pels quals passarà. Estan convidats a aquestes reunions els ajuntaments afectats, clubs de muntanya i senderisme, associacions de lleure i societat civil en general, així com els grups polítics.

La primera presentació tendrà lloc a Son Servera el pròxim divendres, 9 de setembre, a les 18.30 h, al Teatre Municipal de la Unió, i se centrarà en les etapes que recorren els municipis de Son Servera, Capdepera i Sant Llorenç des Cardassar.

La Ruta dels Fars és un itinerari senderista de 285,6 km, dividit en dotze etapes i tres variants, que permetrà connectar a peu Capdepera amb Andratx. El Ple del Consell de Mallorca va aprovar inicialment el Pla Especial d’Ordenació i de Protecció de la Ruta dels Fars i, en aquests moments, la Ruta continua la tramitació amb l’inici del període d’exposició pública, que permet a la ciutadania participar en la creació de la Ruta.

L’objectiu del departament de Sostenibilitat i Medi Ambient és oferir una ruta senderista que asseguri la protecció i conservació dels recursos naturals, culturals i etnològics. Tenint en compte tots els condicionants que cada una de les administracions afectades hi aporti, es podrà millorar la ruta, fer-la segura, accessible i, sobretot, respectuosa amb el medi ambient.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha explicat que «treballam perquè els camins tornin a la ciutadania i, per això, la Ruta dels Fars serà una ruta oberta, transparent i, sobretot, participativa. La idea d’aquestes presentacions és explicar el projecte global i com afecta concretament cada un dels municipis. La voluntat és que siguin espais oberts a la ciutadania i que tothom hi pugui participar».

Per la seva banda, la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha detallat que, «de forma paral·lela a aquestes presentacions, continua obert el període d’exposició pública. Totes les aportacions sobre el Pla Especial que siguin oportunes s’inclouran en el document definitiu. L’objectiu de la Direcció Insular és contribuir a la protecció i conservació dels camins, així com del patrimoni històric, etnològic i marítim associat, i del seu entorn mediambiental».

La següent presentació està prevista per al dimarts 13, a les 18.30 h, a Felanitx, per parlar de les etapes de la Ruta que passen per Manacor, Felanitx i Santanyí. La tercera presentació tendrà lloc a Campos i se centrarà a parlar de les etapes que cobreixen Ses Salines, Campos i Llucmajor. Una quarta presentació serà a Palma i la darrera, a Calvià, per a parlar de les etapes que afecten el municipi calvianer i Andratx.

Calendari de presentacions

• Presentació a Son Servera de la Ruta de Capdepera, Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar: divendres 9, a les 18.30 h, al Teatre Municipal de la Unió.

• Presentació a Felanitx de la Ruta de Manacor, Felanitx i Santanyí: dimarts 13, a les 18.30 h, a la sala d’actes de la Casa de Cultura de Felanitx.

• Presentació a Campos de la Ruta de ses Salines, Campos i Llucmajor: dimecres 28, a les 18.30 h, a l’edifici polivalent de Campos.

• Presentació a Palma (pendents de confirmar la data, l’hora i el lloc).

• Presentació a Calvià de la Ruta de Calvià i Andratx (pendents de confirmar la data, l’hora i el lloc).

Etapes de la Ruta dels Fars

La Ruta dels Fars serà un itinerari senderista de 285,6 km, dividit en dotze etapes, que permetrà connectar a peu Capdepera amb Andratx. El traçat de la Ruta voreja les zones costaneres de llevant i migjorn, de la badia de Palma i del ponent de la serra de Tramuntana, i travessa nuclis urbans i turístics.

• Etapa 1: Cala Agulla - Cala Bona (24,47 km)

• Etapa 2: Cala Bona - Porto Cristo (13,74 km)

• Etapa 3: Porto Cristo - Portocolom (27,03 km)

• Etapa 4: Portocolom - Cala d’Or (14,55 km)

• Etapa 5: Cala d’Or - Cala Figuera (16,70 km)

• Etapa 6: Cala Figuera - Colònia de Sant Jordi (33,03 km)

• Etapa 7: Colònia de Sant Jordi - Cala Pi (25,04 km)

• Etapa 8: Cala Pi - s’Arenal (21,47 km)

• Etapa 9: s’Arenal - Palma (15,75 km)

• Etapa 10: Palma - Son Caliu (19,50 km)

• Etapa 11: Son Caliu - Santa Ponça (25,62 km)

• Etapa 12: Santa Ponça - Port d’Andratx (17,65 km)

A més de les dotze etapes, la Ruta dels Fars inclou tres variants que la connecten amb la Ruta de Pedra en Sec:

• Variant A: na Burguesa (7,66 km)

• Variant B: Son Caliu / Santa Ponça - Calvià (13,85 km)

• Variant C: Peguera - es Capdellà (5,72 km)