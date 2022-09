El Fòrum de la Societat Civil proposa al conseller de Fons Europeus la primera Aliança Publicoprivada Transformadora

Aquest dilluns, representants del Fòrum de la Societat Civil, agrupació d'entitats cíviques que es va fundar fa quasi dos anys, i un grup de professionals liderats per l’arquitecta i urbanista sostenible especialista en Desenvolupament Territorial Regeneratiu Aliana Rodríguez Alonso i un ampli grup d’especialistes locals, amb trajectòria en coordinar metodologies participatives per impulsar iniciatives de desenvolupament sostenible, han registrat a l'Oficina d'Inversions Estratègiques del Govern una sol·licitud perquè el Govern doni suport a una Aliança Publicoprivada Transformadora que permeti finançar projectes de la societat civil orientats a impulsar la transició econòmica, ecològica i social a les Illes Balears. La proposta serà entregada aquest mateix dilluns i exposada personalment al conseller de Fons Europeus, Miquel Company.

Aliana Alonso i el seu equip de professionals fa més d'un any que treballen amb el Fòrum de la Societat Civil per a donar forma a una proposta perquè el finançament per a aquests projectes es pugui materialitzar sota la fórmula de l'Aliança Publicoprivada Transformadora i es desplegui per a executar en els pròxims 6 anys. Aquesta metodologia nova i pionera a les Illes de finançament permet a la societat civil organitzada, amb ampli bagatge i coneixement sobre temes de desenvolupament, accedir a finançament públic, especialment quan hi ha oportunitats excepcionals per a executar recursos, com és el cas dels Fons Europeus.

La metodologia proposada permet capitalitzar els diversos fons públics a partir d'una bateria inicial de 64 projectes que des de les diferents entitats que integren el Fòrum promouen l'impuls i transformació cap a un nou model social, econòmic i ambiental a les Illes Balears.

Al mateix temps que es presenta aquesta sol·licitud i proposta al Govern, té lloc un procés paral·lel a Canàries. Una xarxa de professionals de diferents disciplines i orientats al desenvolupament sostenible d'aquest arxipèlag, també coordinats per Alonso, fan el mateix al seu Govern autonòmic. D'aquesta manera, els dos arxipèlags, amb les seves singularitats, però també amb reptes compartits (com l'excessiva dependència del turisme com a base del seu model econòmic) podrien ser pioners en la transició ecosocial, amb fons públics i lideratge de la societat civil, en un procés participat, plural i inclusiu.