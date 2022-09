L'any 2023 es commemorarà el 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears

El Consell de Govern declara l’any 2023 any de commemoració del quarantè aniversari de la promulgació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Per aquest motiu, el Govern convida la ciutadania de les Illes Balears, el Parlament, els consells insulars, els ajuntaments, els partits polítics, les organitzacions empresarials i sindicals, i la resta d’entitats públiques i privades de les Balears a celebrar aquesta efemèride.

Amb la commemoració del quarantè aniversari de la nostra norma institucional bàsica es pretén animar iniciatives que ajudin a reivindicar la importància de l’autogovern encarnat en l’Estatut d’autonomia mitjançant declaracions institucionals, manifestacions culturals i activitats cíviques que es puguin sumar als actes commemoratius del Dia de les Illes Balears.

«Al llarg de quatre dècades, el model d’autogovern de les Illes Balears ha hagut de respondre als reptes plantejats per una societat en evolució constant. La commemoració d’aquesta efemèride és una fita per a celebrar i gaudir les oportunitats que ens ha proporcionat aquesta norma jurídica; és per això que la celebració ha de comptar amb la participació de totes les institucions i la societat civil balear», han explicat. Des de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat es crearan dues comissions de feina per a organitzar i coordinar activitats, tant internes amb els organismes del Govern, com externes amb la resta d’institucions públiques.

La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, va suposar l’establiment d’un sistema d’autogovern, la consolidació del principi de cooperació entre els pobles que formen la comunitat insular i va suposar una eina eficaç per a la convivència, el progrés social, polític i econòmic de les Illes Balears, com també el marc idoni per a l’enfortiment de vincles humans, culturals i lingüístics que cohesionen la societat de les Balears.

Aquesta Llei ha sofert dues modificacions: la de la Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i la de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer. «Ambdues reformes han dotat les Illes Balears de més competències i han acomodat les nostres institucions d’autogovern a la nova realitat espanyola i europea, amb la qual cosa s’ha millorat la resposta a les noves necessitats de la ciutadania», han remarcat.