L'Audiència de les Balears comença el judici del cas Peatge

L'Audiència Provincial de les Balears comença aquest dilluns, a Sa Gerreria i amb un jurat popular, el judici del conegut com a cas Peatge, un cas de corrupció que va afectar el Consell de Mallorca en l'etapa d'Unió Mallorquina (2003- 2007).

El judici se celebrarà a Sa Gerreria en lloc del Palau de Justícia de la plaça del Mercat per raons d'aforament. De fet, les sessions es varen endarrerir a causa de la necessitat de trobar un espai adequat per a acollir les sessions, que es preveu que durin un mes.

En aquest cas iniciat el 2009 s'investiga el presumpte desviament de 42 milions d'euros del Consell de Mallorca durant l'execució del desdoblament de la carretera Palma-Manacor.

Entre els imputats hi ha l'exconseller insular d'Obres Públiques i Carreteres Antoni Pascual, l'exdirector insular de Carreteras Gonzalo Aguiar, l'exdirector d'Obra per part del Consell Francisco Orejudo, i diversos dels responsables i integrants de la UTE encarregada del projecte. S'enfronten a acusacions per malversació, suborn passiu i actiu, frau a l'administració i falsedat documental.

La Fiscalia acusa l'exconseller d'haver cobrat comissions sobre una part dels fons utilitzats a l'obra de la carretera. Segons els investigadors, hauria rebut una quantitat no determinada però «molt superior» als 5.000 euros. A més, hauria permès un sobrecost en el preu del contracte i de les obres, estimat en uns 41,9 milions d'euros.

Així mateix, entre altres qüestions s'investiga si el director d'obra es va aprofitar de la seva posició per, de comú acord amb responsables de la UTE, haver aconseguit que es realitzessin obres en un habitatge particular a la finca de la seva parella sentimental a càrrec de la institució insular. Per això, des de l'empresa s'haurien presentat factures en què se simulava que eren feines realitzades a la carretera, en lloc de l'immoble.

De la mateixa manera s'investiga si altres càrrecs també varen aprofitar per a fer obres a domicilis particulars facturant el cost a la UTE, i si varen exigir doblers a particulars i empreses titulars d'establiments ubicats a la carretera per a fer obres d'asfaltat a l'entrada dels negocis.

A l'acusació també s'inclouen diversos sopars i dinars servits de manera gratuïta per un dels acusats, propietari d'un restaurant, en un domicili, el restaurant i la comunió del fill del vigilant de l'obra.

Un altre aspecte objecte de recerca és la suposada emissió fraudulenta de justificants d'hores extra per a cobrar més quantitats de manera indeguda.