Més d'un centenar de persones participen en el segon Aplec Jove celebrat a Manacor

Més d'un centenar de persones han participat aquest dissabte, 3 de setembre, en l'Aplec Jove 2022 celebrat enguany a l'IES Manacor. Des de les 10 fins a les 21 hores, joves illencs, molts integrants d'organitzacions juvenils mallorquines, han assistit a diferents xerrades, debats i taules rodones sobre les problemàtiques que travessen l'illa.

El lema d'enguany ha estat 'Entendre Mallorca per transformar-la'. Partint d'aquí, les xerrades han tractat temàtiques com: l'emergència climàtica, la interseccionalitat i la teoria de la reproducció social, la lluita per l'habitatge i la batalla cultural. També s'ha fet una taula rodona sobre estratègia política amb representants de MÉS per Mallorca i d'Endavant.

Les jornades polítiques han acabat amb un debat de tots els participants sobre el moviment juvenil a Mallorca, en el qual s'ha fet una anàlisi de l'estat actual i les perspectives de futur. L'acte també ha comptat amb activitats com una exposició i una actuació d'acrodança entre xerrades.

Per acabar el dia han començat els concerts. Es Jai de sa barraqueta, amb una ballada popular, la cantant XisK i el DJ Sor Estiercol han posat la cirereta a la vetllada que ha acabat a mitjanit.

L'Aplec Jove és una iniciativa autogestionada que té per objectiu enfortir i articular el moviment juvenil mallorquí. La iniciativa va començar abans de la pandèmia, però va ser l'any 2021 quan es va poder celebrar la primera edició a Inca.