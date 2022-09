Activen avisos per risc de fenòmens costaners adversos a Mallorca i Menorca

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat aquest dissabte avisos per risc de fenòmens costaners adversos a Mallorca i Menorca, que a partir de les 17.00 hores també estarà en alerta per rissagues.

Concretament, a Mallorca, s'han activat avisos per fenòmens costaners, des de les 13.00 i fins a les 19.59 hores, en el sud i el llevant de l'illa, on s'espera vent del sud-oest, podent aconseguir ràfegues de 40 quilòmetres per hora (força 6) i ones de fins a dos metres. En el sud de l'illa afecta l'extrem més situat al sud.

A l'illa de Menorca, també s'ha activat avís per fenòmens costaners. Perquè, igualment, s'espera vent del sud-oest, podent assolir també ràfegues de 40 quilòmetres per hora (força 6) i ones de fins a dos metres d'envergadura.

A més, a partir de les 17.00 i fins a les 23.59 hores, Menorca estarà també en alerta per rissagues, atès que s'espera que el nivell de la mar pugui oscil·lar 0,7 metres.