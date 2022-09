PIMEM resol els seus dubtes sobre l'estalvi energètic i les ajudes Next Generation

El director general de Comerç, Miquel Piñol, s'ha reunit amb PIMEM-Comerç per explicar les darreres novetats del darrer trimestre de l'any sobre el desenvolupament a les Balears del Decret d'Estalvi Energètic, les incidències del qual, segons el mateix director general, han estat nul·les, això com una acceptació generalitzada per part del sector.

A la reunió també han parlat sobre les ajudes previstes en els pressuposts de 2023 i els Fons Next Generation de cara a 2023 i que estan a punt d'arribar durant aquest darrer trimestre. Per acabar, Piñol també ha explicat les xifres previstes per als bons comercials els quals ha recordat que acaben el pròxim 8 de setembre, per als comerços, mentre que per als consumidors la campanya començarà el 4 d'octubre.

L'associació ha traslladat al director general preguntes sobre la gestió d'estalvi energètic i com poder aprofitar els fons Next Generation. Piñol assegura que "els dubtes que puguin tenir els comerciants sobre el Pla d'Estalvi són normals, ja que estam parlant d'un sector molt heterogeni".