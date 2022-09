Aquest setembre s'iniciarà la darrera fase de reforma de l'Hospital General de Palma

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha anunciat l’inici d’obres aquest mes de setembre de la tercera i última fase de reforma de l’Hospital General de Palma, una inversió d’1,9 milions d’euros en la Unitat de Convalescència C. És la darrera actuació dins el pla de rehabilitació i millora del centre sanitari, que es va iniciar l’any 2017 i que ha suposat una inversió total de 5 milions d’euros per reformar les obsoletes infraestructures del centre.

Són les obres de la Unitat de Convalescència C per a pacients crònics i suposen una inversió d’1,9 milions d’euros, 5 milions si se sumen les dues fases de reforma anteriors.

Armengol ha fet aquest anunci en el marc de la seva visita a l’hospital, juntament amb el director general del Servei de Salut, Manuel Palomino, i els principals responsables del centre.

La titular de l’executiu ha manifestat que «quan vàrem arribar al Govern es volia tancar aquest hospital. Nosaltres vàrem apostar per invertir en la seva reforma i modernització per posar al dia aquest espai històric i recuperar-lo perquè donàs servei als ciutadans».

Així mateix, ha destacat que l’Hospital General és un «centre d’excel·lència en atenció a la cronicitat» i que aquesta reforma «s’emmarca en el Pla d’Atenció a la Cronicitat i de millora de les seves infraestructures, igual que estam fent amb Son Dureta, Verge del Toro i Can Misses».

La Unitat de Convalescència C acull pacients en fase de convalescència i rehabilitació de patologies traumatològiques de llarga durada (com ara pròtesis de maluc) i neurològiques (com ara ictus), que venen derivats de l’Hospital Universitari Son Espases.

Les obres, que s’iniciaran aquest mes, afectaran una àrea de 828,79 m2 de la superfície total de les instal·lacions, amb una inversió prevista d’1,9 milions d’euros i un termini de durada de 10 mesos.

Aquesta és la darrera fase de la profunda remodelació duita a terme a l’Hospital General per modernitzar l’antiga infraestructura sanitària. Des de l’any 2017 s’han duit a terme múltiples millores estructurals i de les instal·lacions de l’Hospital General, com ara la reconversió de l’Àrea Quirúrgica i l’antiga zona d’Urgències en un espai per a consultes externes, que es varen posar en marxa el mes de desembre 2020. En total, vint consultes totalment equipades ubicades a la primera planta que ocupen un total de nou-cents metres quadrats. El Servei de Salut va fer una inversió d’1,4 milions d’euros per remodelar aquesta zona.

Així mateix, es va dur a terme la reforma integral de l’Àrea de Radiologia, que ocupa una superfície aproximada de tres-cents metres quadrats, amb un cost total de 344.344,58 €. També es va adquirir un nou equipament de radiologia convencional per un import de 208.725 €, per adequar les instal·lacions a les necessitats actuals i futures i millorar el procés de diagnòstic dels pacients, no només els ingressats a l’hospital, sinó també els derivats de l’ambulatori del Carme.