El GOB impulsa 57 refugis de fauna «com a mitjà per evitar la caça»

El GOB ha impulsat la declaració de 57 refugis de fauna a Mallorca, que suposen 1.897 hectàrees en les quals no està permesa la caça, segons ha informat aquest dijous l'entitat ecologista.

El darrer refugi declarat fa pocs mesos, és el de Son Sabater, a Sa Pobla, amb 23 hectàrees de cultiu situades molt a prop del parc natural de s'Albufera.

La declaració com a refugi és competència del Consell de Mallorca i es fa a instàncies dels propietaris i amb l'aval d'una entitat conservacionista. En aquest sentit, el GOB ha animat als propietaris de finques rústiques a sol·licitar aquesta declaració.

Segons el GOB, amb l'obertura de la mitja veda de caça el passat 21 d'agost, «l'activitat cinegètica a Mallorca s'ha intensificat de manera important». El 12 d'octubre començarà la temporada de caça menor que s'estendrà fins al 29 de gener.

«Ja han estat diversos propietaris de finques rústiques que s'han dirigit a nosaltres interessant-se per la figura de refugi de fauna com a mitjà per evitar la caça en les seves propietats», han explicat des de l'entitat, que s'ha posat a disposició dels propietaris per col·laborar en el procediment.

El GOB ha afegit que Mallorca presenta una elevada intensitat de caça «i, menys alguns espais naturals protegits on es pot caçar, pràcticament tota la resta del sol no urbà està ocupat per vedats de caça».