Amplien el Memorial de la Paraula amb la publicació de deu noves cartes de la memòria

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Desaparegudes, la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears ha publicat aquest dimarts, 30 d'agost, deu noves cartes adreçades a víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista, escrites pels seus familiars, amics i per persones interessades en la recuperació de la seva memòria.

És el tercer any consecutiu que el lloc web dedicat a la memòria democràtica del Govern publica els emotius escrits, que rep de fills, nets, nebots, i de persones pròximes als desapareguts; en homenatge a les víctimes, però també en record del que va significar per a cadascú la seva pèrdua i del seu esforç per recuperar-ne les restes i per mantenir-ne viva la memòria.

«Una institució ha d’estar pròxima a la gent i facilitar mecanismes perquè la ciutadania se senti escoltada. A més, moltes famílies, després d'haver viscut en silenci durant dècades, tenen la necessitat de trencar aquest silenci, visibilitzar la seva història, reivindicar el seu familiar o explicar el periple que va patir la seva família. El fet que sigui una institució la que dona veu als ciutadans, quan va ser també una institució la que els la va negar, és a més molt reparador», explica el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes.

En aquesta ocasió, els escrits van adreçats a: Jaume Serra Cardell, Joan Gelabert Vallori, Joan Mercant Rebassa, Joan Monserrat Paret, Josep Marí Cardona, Manuel Gelabert Verdera, Miquel Pascual Quetgles, Sebastià Amengual Mir, Sebastián Vicens Palmer i Guillem Pasqual Llodrà.

El Memorial de la Paraula és una iniciativa pionera del Govern, que impulsa la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, amb l'objectiu de fer d'altaveu per a tota la ciutadania i trencar el silenci que durant tants anys va imposar la dictadura.

En l'actualitat alberga un total de 57 cartes, que es poden consultar en el lloc web dedicat a la memòria democràtica.

Així mateix, la mateixa web de memòria democràtica ha creat un formulari a disposició de totes les persones que tenguin una història per a contar sobre les víctimes silenciades de la Guerra Civil i el franquisme.