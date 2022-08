[VÍDEO] El GOB tanca la campanya SOS Posidònia amb la denúncia de la situació en què es troba la badia de Sóller

El mes d'agost arriba a la fi i amb ell la 4a edició de la campanya SOS Posidònia del GOB Mallorca que ha anat desplaçant-se per quatre platges i clubs de vela de l'illa durant els mesos de juliol i agost.

La rebuda de la campanya ha estat positiva, segons remarca l'entitat, ja que s’ha complit amb l’objectiu de transmetre i conscienciar sobre la importància i les problemàtiques associades a l’hàbitat de la posidònia, així com oferir eines a la societat per a contribuir a la conservació i protecció de l’espècie.

El GOB es mostra especialment content amb la participació dels clubs de vela (CN S’Arenal, CN Portixol, CN Cala Gamba, CN San Antonio de la Playa) que «ens ha permès arribar a infants i joves navegants, acompanyats pels seus monitors i monitores. Tots ells s’han mostrat molt implicats i compromesos amb la protecció i conservació del medi marí, concretament de l’hàbitat que crea la posidònia».

A la paradeta informativa muntada a les diferents platges, han pogut veure com la gent local que s’apropava, en la seva major part, «havien sentit a parlar de la posidònia i sabien que es tracta d’una espècie protegida. Alguns altres tenien més desconeixement i han pogut familiaritzar-se més. Pel que fa als turistes estrangers i persones de la Península, el coneixement previ sobre l’espècie ha estat molt més baix. No obstant això, se n’han pogut tornar amb un coneixement més ampli de la biodiversitat marina present al Mediterrani i a les Illes Balears».

«No podem oblidar que la posidònia és una espècie que genera un hàbitat de gran riquesa i que aporta una gran quantitat de beneficis per a la societat, motiu pel qual es troba protegida a nivell europeu, estatal i autonòmic. Però a pesar d’aquesta protecció, aquesta espècie no s’escapa dels perills associats als excessos i a la massificació que estan patint les Illes Balears aquest estiu, ni a l’estrès que li suposa temperatures de l’aigua superiors als 29ºC», expliquen els ecologistes.

La sobrecàrrega de població a les Illes, remarca el GOB, porta associada problemàtiques directes sobre el medi marí i que afecten l’estat de conservació de la posidònia. Per una banda, es troben els vessaments provinents de depuradores que superen la seva capacitat de càrrega. S’han pogut veure vàries platges durant aquest estiu que han hagut de ser tancades al bany per contaminació fecal. A més, a aquesta contaminació se li pot afegir la que produeixen un gran nombre d’embarcacions que venen a gaudir de la costa i les cales de les Illes i alliberen les seves aigües grises directament a l’aigua en el mateix lloc; sense respectar la normativa reguladora existent, ni fer ús de les bombes d’extracció que es troben als ports. Per altra banda, el trànsit nàutic tan elevat que es produeix a l’estiu, especialment dins espais més tancats com són les cales o els ports, a més de ser un perill per als usuaris que es troben a l’aigua, a causa de l'excés de velocitat, generen un increment de la terbolesa de l’aigua al resuspendre les partícules que es troben al sediment. A més d’això, aquest elevant nombre d’embarcacions suposa també una enorme quantitat de fondejos, que moltes vegades no troben espai lliure sobre arena i acaben fondejats directament damunt la posidònia tot i ser de ser una actuació prohibida.

«Aquesta combinació de pressions posa en risc la conservació d’aquest hàbitat i un espai on es poden veure actuant gran part d’elles sobre les praderies de posidònia, és el Port de Sóller. Per això, el tancament de la campanya s’ha realitzat en aquest indret i s’ha aprofitat per fer una actuació de denúncia activa de les condicions en què es troba la badia. Ens vam ficar a l’aigua amb la intenció d’enregistrar imatges sobre la quantitat d’embarcacions que es troben fondejades directament sobre la posidònia de manera impune. Cal dir que l’actuació se’ns va veure dificultada per la visibilitat de l’aigua, ja que aquesta era molt tèrbola. Això no és d’estranyar vegent el trànsit d’embarcacions que hi ha a la badia i que arriben fins a la platja al llarg del dia per deixar i recollir persones, resuspenen el sediment continuadament. A més a més, locals comenten que moltes de les embarcacions de la badia allibera les aigües grises allà mateix. Tampoc ajuda la quantitat de fangs que arriben dels torrents quan plou o l’arena artificial i menys densa que es troba a la platja i que acaba a l’aigua sense arribar a sedimentar bé, ni l’emissari que desemboca a l’entrada de la badia. A pesar d’això, vam poder observar com a la praderia més propera de la vorera si troben fondejades una gran quantitat d’embarcacions de manera permanent, amb mort il·legals que es troben allà des de fa anys. Aquests morts corresponen a àncores, pedres, trossos de marès o blocs de ciment que fixen l’embarcació al fons directament sobre la posidònia afavorint la seva degradació. També vam poder observar el fondeig directe sobre la praderia que es troba al mig de la badia, de les embarcacions que es troben de pas i entren al port a resguardar-se i obtenir els subministraments necessaris, juntament amb altres morts abandonats que es troben allà», han detallat.

Per això, demanen amb urgència «la regularització dels fondejos il·legals a la badia de Sóller així com un major control que evitin els abocaments al mar, especialment els fecals, ja que posen en risc l’ecosistema marí i la seguretat dels i les banyistes. Aquesta petició la feim extensiva a tot el territori, perquè com hem dit abans, la massificació ens està portant impactes sobre el medi marí que són intolerables. Hem de començar a entendre que la capacitat de càrrega de les Illes ha estat sobrepassada i continuar creixent porta implicita una sèrie d’impactes que no només posen en risc la integritat de la natura sinó de les mateixes persones que habiten les Illes Balears».