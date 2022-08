Comencen les obres de construcció de la cinquena estació d’ITV de Mallorca: Son Bugadelles

Mobilitat i Infraestructures han començat aquest dimarts les obres de construcció d’una estació d’ITV a Son Bugadelles, la cinquena de la xarxa, que oferirà quatre línies d’inspecció. Amb aquesta descentralització del servei en una zona nova, es preveu millorar i ampliar els punts d’atenció de la ITV per al 2023.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha explicat que «es tracta d'un projecte en el qual fa temps que hi estam treballant. Vull agrair la predisposició del batle de Calvià i del seu equip i a tota la col·laboració interinstitucional. Avui és un dia important perquè millorarem i ampliarem el servei d'ITV a tot Mallorca».

Aquesta cinquena estació serà més moderna, funcional i respectuosa amb el medi ambient i incrementarà la capacitat inspectora de la xarxa insular d’estacions d’ITV amb vista al 2023. «Suposarà la millora definitiva per al servei d’ITV de l’illa. En els dos primers anys de legislatura hem aconseguit no sols reduir dràsticament les llistes d’espera de cinc mesos a pocs dies, sinó que hem abaratit les taxes dues vegades, i ens hem convertit, així, en el territori amb els preus d’inspecció més econòmics de tot l’Estat. La rebaixa total ha estat gairebé d’un 50 %», ha explicat el conseller Iván Sevillano.

El vicepresident Yllanes, per part seva, ha volgut fer èmfasis en les qüestions mediambientals i de sostenibilitat que incorpora l'estació. «Des de les administracions hem de ser exemplars amb la resta de ciutadania i teixit econòmic de les illes, hem de ser capdavanters en les actuacions que volem impulsar als sectors. Per aquest motiu, em congratula que aquesta instal·lació incorpori els màxims criteris d'eficiència energètica per tal d'optimitzar el consum, ja que comptarà amb autoconsum d'energia fotovoltaica amb una potència de 37,8 kW i sistemes tèrmics renovables per la climatització a través de l'aerotèrmia. Per tant, un exemple com el desplegament d'infraestructures es pot fer amb el mínim impacte possible en el consum energètic, contribuint així tant a l’estalvi econòmic com a la reducció d’emissions contaminants».

El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha celebrat l'inici de les obres d'adequació del solar municipal que ha estat cedit al Consell de Malloca per a la instal·lació de la cinquena estació de la ITV a Mallorca, destacant que «aquesta actuació ha estat possible gràcies a la col·laboració entre ambdues administracions, la qual cosa permetrà acostar un servei tant important com la inspecció tècnica de vehicles a la ciutadania de Calvià, que ja ha vist els beneficis i avantatges amb la instal·lació temporal de la ITV mòbil a Magaluf». Els terrenys foren adquirits per l'Ajuntament de Calvià, per la qual cosa formen part del patrimoni municipal. El solar ha estat cedit per 35 anys al Consell de Mallorca, que abonarà un cànon anual a l'Ajuntament.

L’estació de Son Bugadelles oferirà quatre línies d’inspecció: dues de vehicles lleugers i dues d’universals tant per a vehicles pesants com lleugers, a més d’una cabina d’inspecció per a vehicles de dues rodes. Per tant, aquesta ITV a la zona de Calvià tendrà major capacitat d’inspecció que les d’Inca i de Manacor, i serà semblant a la de Son Castelló, però millorada perquè disposarà de dues línies universals i no només una.