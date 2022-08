Es mantenen els avisos taronja i groc per pluges i tempestes a les Balears

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté aquest dissabte avisos meteorològics de nivell màxim taronja (risc important) per pluges i tempestes a Mallorca. Mentrestant, a les Pitiüses i Menorca hi ha avís groc (risc) també per pluges i tempestes.

Concretament, les zones de Mallorca que es troben en risc rellevant per pluges i tempestes són la Serra de Tramuntana i l'interior i sud de l'illa, on s'espera que es puguin acumular fins a 40 mil·límetres de pluja en una hora, preferentment a partir del migdia, quan els ruixats poden anar acompanyats de tempesta.

A la resta de l'illa, nord, nord-est i llevant mallorquí, l'avís és groc, davant el risc que la precipitació acumulada en una hora pugui ser de 30 mil·límetres, preferentment a partir del migdia, quan les pluges podrien anar acompanyades de tempestes.

Els avisos meteorològics per risc de pluges i tempestes estan també presents tant a les Pitiüses com a Menorca, on, igual que en el nord, nord-est i llevant mallorquí es poden acumular 30 mil·límetres de pluges en una hora, preferentment a partir del migdia, quan els ruixats poden anar acompanyats d'episodis de tempesta.