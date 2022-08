Protecció de la natura: més de 6.000 alumnes s'han implicat en activitats forestals durant el darrer any escolar

L'equip de Xarxa Forestal ha organitzat 250 activitats durant l'any escolar 2021/22 on hi han participat 6.248 alumnes de diferents centres educatius de les Balears. Entre les activitats dutes a terme s'hi troben xerrades, tallers, visites forestals, activitats al Centre Forestal de Menut (CEFOR), reforestacions i jardins forestals.

Tal com ha explicat el Govern aquest dissabte, els tallers de llavors, troncs i fulles han estat els més demanats per part dels centres educatius. En ells, s'hi explica com funciona el bosc a partir de materials forestals i els aspectes de la gestió forestal. Pel que fa a les xerrades, destaquen les relacionades amb els descomponedors, el canvi climàtic als boscos balears o l'erosió i la desertització.

Les visites al CEFOR han estat una de les activitats més repetides durant aquest any i han augmentat fins a recuperar, durant els darrers mesos de curs, les xifres prèvies a la pandèmia. Durant aquestes jornades, les activitats van lligades al treball del banc de llavors, del viver i a conèixer les principals formacions boscoses de l'arxipèlag i, en especial, de l'alzina.

Segons el Govern, a les sortides realitzades als entorns forestals, destaquen aquelles realitzades a finques públiques i, molt especialment, les que compten amb la col·laboració del personal de la finca pública de Son Real. També són molt valorades per l'alumnat les visites per conèixer els mitjans aeris d'extinció d'incendis forestals.

Pel que fa a les reforestacions i jardins forestals, és important la continuïtat de la feina feta amb l'Ajuntament de Palma per millorar l'estat del bosc de Bellver i afavorir l'efecte amortidor d'aquest espai enfront del canvi climàtic generat per l'entorn urbà.

La jornada amb més participació ha estat la celebració del vintè aniversari de Xarxa Forestal a la finca pública de Sa Duaia on hi participaren els centres de la zona del Llevant-nord de Mallorca.

Enguany, per primera vegada, s'ha fet feina en col·laboració de l'Associació de Veïns de Rafal Trobat. En aquest sentit, el personal de Xarxa Forestal també agraeix la col·laboració de la finca pública de Son Real, i a les brigades forestals de l'IBANAT que han donat suport a les activitats.