El Consell de Formentera bonificarà el 100 % del preu de l'autobús als residents

El ple del Consell de Formentera ha aprovat per unanimitat bonificar al 100 % als residents a l'illa i amb el 70 % el preu de tots els abonaments i títols multiviatge existents en el servei de transport públic en autobús durant al període comprès entre el 1r de setembre de 2022 i el 31 de desembre de 2022. A més, tal com ha avançat el conseller de Mobilitat, Rafael González, el pròxim 16 de setembre s'obrirà una nova convocatòria de subvencions per la compra de bicicletes convencionals i elèctriques dirigida als residents a Formentera. Segon ha assenyalat el conseller, aquestes mesures són «complementàries i amb elles volem aconseguir que qualsevol resident a Formentera pugui acollir-se a aquestes ajudes en la mobilitat, tant si viu en un nucli de població com en un habitatge disseminat».

Aquesta proposta, que s'ha presentat transaccionada a una altra del grup de Sa Unió, es recull que la bonificació del 100 % es farà amb fons propis fins a un 50 % i amb el finançament estatal (30 %) i autonòmic (20 %). Les bonificacions del 70 % es faran amb fons propis fins a un 20 % i amb el finançament abans esmentat tant estatal (30 %) com autonòmic (20%).