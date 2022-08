ANPE demana menys hores lectives, més professorat i un plus d'insularitat com a Canàries

El sindicat ANPE ha reclamat, davant de la imminència de l'inici del curs escolar, una reducció lectiva per a assumir les noves situacions d'aprenentatge implantades per Educació, més professorat com a conseqüència de l'increment poblacional i el reconeixement d'un plus d'insularitat com el de Canàries.

En un comunicat, l'organització ha explicat que el Ministeri d'Educació ha invertit en aquest pressupost més de 700 milions d'euros a les Balears, on els docents han patit retallades salarials que no s'han vist compensats com en altres territoris.

En aquest sentit, ANPE ha avançat que demanarà una reducció lectiva a 18 i 23 hores per a professors i mestres, així com un plus d'insularitat «en igualtat amb l'arxipèlag canari».

ANPE s'ha referit a l'increment de la població flotant a la recent LOMLOE, els nous currículums, el pla digital proposat, la nova forma de programar i l'encariment de la vida.

«Es necessita la negociació de totes aquestes mesures perquè a cap alumne li falti el professor quan arrenquin les classes», han indicat.