Ha mort la periodista Virgínia Eza

La periodista Virgínia Eza ha mort en una clínica de Pamplona, a causa d'una malaltia que ha acabat de forma gairebé sobtada amb la vida d'una de les periodistes amb més llarga trajectòria de la informació política a Mallorca.

Virgínia Eza Garcés era, actualment, la responsable de comunicació del departament de Carreteres del Consell de Mallorca.

Virgínia Eza va néixer a Pamplona (Navarra) i va estudiar Ciències de la Informació en la Universitat de Navarra. En aquella època va arribar a Mallorca un notable grup de periodistes navarresos per a treballar en els mitjans mallorquins. El 1989 va arribar Virginia Eza a l'illa al costat d'altres periodistes de la seva terra i va començar a treballar en el diari El Dia. Uns anys després va passar al Baleares, després de formar part de la redacció de La Voz, va començar, l'any 1995, a Diario de Mallorca on hi va treballar durant 30 anys.