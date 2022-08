Habtur: «Ens plantam davant la turismofòbia que s’ha instal·lat entre la ciutadania en una temporada que no es tornarà a repetir»

Habtur Balears ha emès un comunicat aquest divendres per a «desmentir xifres i falses creences que s’han instal·lat entre la ciutadania, sobre les quals s’ha regulat el sector, i la perillositat que això suposa per un sector que aporta uns ingressos anuals de 9.600 milions d’euros, dels quals un 76% va directament els sector de comerç, restauració, transport, oci i cultura».

Així, l'associació de lloguer turístic es planta «davant la turismofòbia que s’ha instal·lat entre la ciutadania en una temporada que no es tornarà a repetir».

«Després de 5 anys de regulacions, vàries modificacions legislatives, tant a nivell balear com insular i municipal, després una criminalització sistemàtica i perillosa del lloguer turístic, des d’Habtur mai ens hem oposat a una regularització de l’activitat i sempre hem estès la mà a col·laborar amb les diferents administracions per aportar una visió real del sector i, sobretot, amb dades reals», apunten des de l’associació.

D'aquesta manera, han volgut desmentir tres afirmacions:

El lloguer turístic és el culpable de l’increment dels preus del lloguer

La primera de les grans mentides que hem hagut d’afrontar és la culpabilització del sector de ser els grans causants de l’alt preu del lloguer, quan el principal problema que existeix és la manca d’habitatge públic i la gran quantitat d’habitatges buits.

A Palma, on aquest mite ha estat més repetit, el lloguer turístic representava (abans de la prohibició dels plurifamiliars amb la zonificació el 2018) un 1,4% del parc total d’habitatge de la ciutat.

Abans de regularització, el 2016 (o quasi prohibició a Palma), el preu del lloguer per metre quadrat era de 10,5€/m2 segons el portal Idealista. Ara, 5 anys després de la prohibició a la capital el preu del metre quadrat és de 12,5 segons el mateix portal. És increïble que l’actual govern de Cort segueixi culpant de la seva incompetència al sector. Per posar un exemple clar, el batle Hila a la darrera legislatura durant la campanya electoral va assegurar que construiria 1.500 habitatges públics, la realitat és que a dia de avui construïdes n'hi ha sis. Ja està bé de tanta fal·làcia i tanta demagògia.

Hi ha hagut un boom descontrolat d’allotjaments

Des de la regulació, el 2017 amb la modificació de la llei turística, són més les places desaparegudes (sobretot aquelles no regularitzades) que les places creades. És una fal·làcia afirmar el boom descontrolat de places de lloguer turístic quan es va establir una borsa de places específica per aquesta oferta allotjativa que, a més a més, no només no s’ha exhaurit, sinó que finalment ha acabat congelada.

A més a més, s’ha produït una destrucció de places regularitzades per la pròpia idiosincràcia del sector, és a dir, persones que exerceixen l’activitat durant un temps determinat i després la deixen per gaudir de l’habitatge per part dels propietaris. Son moltes les circumstàncies que et duen al lloguer turístic i també les que et duen a deixar-lo. Està comprovat que la vida d’un habitatge objecte de comercialització turística en el mercat és d’entre 5 i 10 anys. I recordem que el gruix de les places regularitzades no tornen a cap borsa, sinó que s’amortitzen.

El lloguer turístic és el culpable de la massificació

El lloguer turístic a dia d’avui representa un 27% del total de la oferta de llits disponible a les Illes Balears. Resulta com a mínim xocant que es responsabilitzi de la massificació turística al sector amb menys llits al mercat.

Així mateix, MAI hi ha una plena ocupació de llits en el sector del lloguer turístic, és a dir, els habitatges, que es lloguen sencers, rara vegada estan ocupats en el 100% de les places disponibles, concretament, la ocupació mitjana dels habitatges és del 64%.

En els darrer 20 anys la població de Mallorca s'ha duplicat, segons les dades del primer quadrimestre del any de les compra vendes de habitatges a Balears el 34% ha estat a ciutadans estrangers, que per cert en dades absolutes aquest 34% representa el 90% en termes econòmics totals, el que tenim es un seriós problema de falta de gestió de fluxos, de infraestructures, de transport, on els únics culpables són el nostres governants, després de quasi vuit anys de govern és ben hora que espavilin.