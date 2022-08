Balears baten el rècord de generació d'energia renovable i fotovoltaica

Les Illes Balears varen batre el passat mes de juliol de 2022 el rècord absolut de generació d'energia renovable amb la xifra de 48,6 GWh. Aquesta supera la del mes anterior, que arribà a los 41,6 GWh. Així mateix, comparat amb els mesos de juliol d'anys anteriors, la progressió ha estat de 27,2 GWh el 2019, 24 GWh el 2020 i 34,7 GWh el 2021.



A més, les xifres de generació fotovoltaica també són de rècord. El mes de juliol del 2022 s'arribaren a produir 32,3 GWh de generació, superant les xifres del mes de juny, que foren de 28,3 GWh. L'evolució comparativa de generació de fotovoltaica durant els mesos de juliol ha passat de 12,8 GWh el 2020 a 23 GWh el 2021.



Malgrat les bones xifres de generació d'energies renovables, el Govern ha advertit que les xifres de demanda elèctrica també són de rècord. Així, el juliol de 2022 la demanda elèctrica va ser de 634 GWh, una xifra superior a la de juliol de 2021, que fou de 555 GWh; o a la del mateix mes de 2021, que va ser de 360 GWh.



Segons ha explicat el director general d'Energia i Canvi Climàtic del Govern, Pep Malagrava, aquest creixement de la demanda té a veure amb les temperatures extremadament altes del mes de juliol i amb l'elevat nombre de visitants que arriben a les Illes durant l'estiu, que contribueixen a augmentar la demanda elèctrica.



«Tant les mesures adoptades pel Govern de l'Estat a través del Decret d'estalvi energètic, com les propostes des del Govern Balear per a millorar l'eficiència energètica i reduir el consum han de servir també per no dependre tant de combustibles fòssils i continuar augmentant la quota de renovables en la nostra comunitat autònoma», ha afegit.



Per part seva, el vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha recordat que «el principal repte en matèria de transició energètica és reduir el consum energètic, tant per deixar de dependre de combustibles fòssils i lluitar contra el canvi climàtic com per estalviar a la factura energètica. Anam pel bon camí, però és necessari incrementar les mesures d'eficiència energètica i desplegament de renovables per aconseguir majors quotes de penetració en el mix elèctric». En aquest sentit, ha recordat que des de la Vicepresidència estan obertes diferents línies d'ajuts destinades a assolir aquest objectiu.