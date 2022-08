ARCA posa en marxa un servei per a denunciar pintades vandàliques

ARCA dona una passa més en la lluita contra les pintades vandàliques tant a Palma com a la resta de la Mallorca. Ha posat en marxa un servei, mitjançant un número de telèfon (638 16 88 41) perquè la ciutadania els faci arribar per WhatsApp fotografies denunciant les pintades vandàliques. Únicament han d'indicar l'adreça de la malifeta i és necessari que la foto sigui actual.

Fa gairebé quatre anys que ARCA està immersa en la campanya que sota el lema 'No pintades vandàliques' pretén conscienciar la societat i especialment els poders públics per a no defallir en la lluita contra aquesta agressió quotidiana contra el paisatge urbà, el patrimoni i la deixadesa en la seva neteja.

«Cert que l'insistent clam d'ARCA ha donat qualque resultat, però no basta. Hem arribat a obrir els ulls dels governants sobre el greu del problema de les pintades vandàliques i aquests han donat tímides passes per eliminar-les d'alguns espais públics, però basta passejar, especialment per qualsevol carrer de Palma per veure que la presència de les pintades és constant. Està clar que el que l'Ajuntament hi ha fet és insuficient. S'ha d'anar més enllà», han explicat.

Des d'ARCA es comprometen a, una vegada comprovat, tramitar la denúncia administrativa i la petició de neteja a la institució que calgui. «Consideram que tant si la pintada és a una paret o element públic, com si és a una propietat particular, les administracions tenen l'obligació d'actuar cercant la manera de restituir la dignitat del paisatge urbà en la major brevetat de temps», han remarcat.