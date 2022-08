Troben 19 noves espècies de papallones nocturnes al Parc Natural de sa Dragonera

Un grup format per experts i voluntaris científics interessats en el coneixement de papallones nocturnes troba 19 espècies mai vistes i registrades al Parc Natural de sa Dragonera. Durant les tasques de mostreig d’aquest grup d’insectes es varen identificar un total de 55 espècies, i es va augmentar fins a 178 la llista de papallones conegudes a sa Dragonera.

El grup, que va treballar al parc el cap de setmana del 5 al 7 d’agost, va posar trampes de llum tipus Skinner compact, un model més lleuger i fàcil de transportar. Entre les més de 50 espècies que es varen citar, hi havia l’endemisme mallorquí Coscinia cribraria subsp mariarosae.

L’any passat un grup d’experts va fer un seguiment dels pol·linitzadors al parc, i el 2021 se’n va fer un d’específic de papallones (diürnes i nocturnes). Amb aquesta nova visita, l’agost de 2022, el coneixement sobre els papallons de sa Dragonera segueix augmentant. Els papallons nocturnes són molt més abundants que les diürnes. A Balears es coneixen aproximadament un miler d’espècies diferents, enfront d’una trentena de diürnes, i, tot i així, queda molt per conèixer, ja que s’han fet esforços puntuals en el temps i el territori.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat: «La trobada d’espècies noves al Parc Natural de sa Dragonera, a més de ser una notícia excel·lent, ens reforça en la tasca de potenciar els estudis científics a l’illa. Sabem que el parc és un paradís de la biodiversitat i que s’han de continuar fent estudis que contribueixin a augmentar el nostre coneixement científic i, alhora, ens ajudin a conservar i recuperar hàbitats».

Per la seva banda, la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha explicat que «aquests estudis posen en evidència que les papallones nocturnes són un grup encara prou desconegut, tant a sa Dragonera com a la resta de Balears, igual que passa amb altres insectes i invertebrats en general. Cada vegada que es mostregen, apareixen espècies noves per al catàleg del parc. L’objectiu d’aquests seguiments es que tenguin una continuïtat en el temps, en aquest sentit esperam programar mostreigs futurs amb la col·laboració dels experts i de l’equip de voluntaris científics».

Per tal de poder estudiar les papallones, es varen instal·lar trampes en caure el sol i es varen recollir tot d’una va sortir. S’examinaren i registraren totes les espècies presents i la seva abundància, i posteriorment s’alliberaren de nou en el seu medi. Només es varen guardar els exemplars desconeguts, que requereixen d’una anàlisi més profunda per a la seva determinació. Aquesta part és la més costosa, ja que moltes vegades implica consultar experts.

Es tracta d’un grup important, amb funcions clau per al bon funcionament dels ecosistemes: d’una banda, són insectes pol·linitzadors i, de l’altra, suposen un recurs alimentari essencial per a grups com les ratapinyades i uns quants ocells, així com per a altres insectes que els depreden o parasiten. A més, són bons indicadors de l’estat de les comunitats vegetals, de les quals en depenen directament, donat que la majoria de les larves de papallona s’alimenten de plantes i, de vegades, d’una manera molt específica.

A sa Dragonera no és la primera vegada que s’estudien les papallones nocturnes. El 2004 un petit grup del projecte TAIB, liderat pel naturalista Florent Prunier i amb el suport dels experts internacionals Martin R. Honey i Nick J. Riddiford, ja varen encetar un llistat de papallons de l’illa, que ha anat creixent amb breus visites posteriors, però especialment amb l’estudi fet al llarg de 2020 per l’associació TAIB, encarregat per la direcció del parc. En aquella ocasió es varen fer una sèrie de visites al llarg de tot l’any, gràcies a les quals s’hi varen trobar 87 espècies noves.