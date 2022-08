Els transportistes de Menorca denuncies la situació de col·lapse que es viu diàriament a Cala Galdana

L'Associació d'Empreses de Transport de Menorca (Astrame) ha criticat aquest dimarts la situació de col·lapse que es viu diàriament en la urbanització de Cala Galdana durant l'estiu, ja que hi ha cotxes aparcats en zones prohibides i impossibiliten girar als vehicles pesats.

«La falta d'aparcament en aquesta zona provoca que molts de turistes aparquin a qualsevol lloc, el que inclou zones no aptes i la seva prohibició es troba adequadament assenyalada», han manifestat en una nota de premsa.

Els transportistes han indicat que aquests fets són denunciats «habitualment» a la Policia Local de Ciutadella. «Asseguren prendre nota, encara que tot sembla indicar que no estan realitzant tasques de vigilància i inspecció sobre el terreny, més indispensables que mai en aquestes dates de la temporada alta», han assegurat.

Per altra banda, Astrame afegeix que, en moltes ocasions, la Policia Local de Ferreries decideix tancar l'accés a la zona de la urbanització que pertany al seu municipi, desviant així els cotxes a la zona de Ciutadella.

«Aquesta situació es repeteix cada any, sense que s'hagi cercat cap solució per part del Consell de Menorca i els ajuntaments de Ciutadella i Ferreries», han afegit.

Des de l'entitat han recordat que en 2018 es va sol·licitar una reunió amb la institució insular per valorar la problemàtica i possibles alternatives. En la reunió es varen plantejar algunes solucions, com el canvi d'ubicació de l'aturada de transport regular. Per altra banda, han puntualitzat que en 2020 l'Ajuntament de Ciutadella i el Consell de Menorca estaven treballant en la reordenació de la principal zona d'aparcament de Cala Galdana. «No obstant això, avui en dia, persisteix el problema de cada any sense que s'aportin noves solucions», han assegurat des de la plataforma.

Per aquest motiu, han instat a les institucions locals i insulars a adoptar «d'una vegada per totes» les mesures necessàries per evitar el col·lapse que pateixen les empreses de transport de viatgers i de mercaderies, ja que provoca no només un retard en el servei, sinó una minva en la qualitat del mateix en perjudici de tots els usuaris.