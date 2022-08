El tren i el metro seran gratuïts a partir del primer de setembre

A partir de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre, els titulars de la targeta intermodal podran accedir de manera gratuïta al tren i al metro, i es beneficiaran de descomptes de més del 50 per cent en les tarifes dels autobusos de la xarxa TIB.

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns aplicar una rebaixa del 50 per cent sobre el preu actualment en vigor del primer viatge de cada mes natural de cadascun dels tres nivells tarifaris de la targeta intermodal a la xarxa d'autobusos regulars TIB a Mallorca, per al període comprès entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.

D'aquesta manera, el preu del bitllet més barat —0 salts— passa d'1,20 € a 0,60 € i el més car —4 salts— s'abarateix de 3,60 € a 1,80 €. Els preus són encara més reduïts per a col·lectius específics, com menors de 31 anys, famílies nombroses, majors de 65 anys, aturats de llarga durada i pensionistes. A més, el sistema de bonificacions premia el viatger freqüent, de manera que el preu del bitllet es va reduint progressivament com més viatges es facin, fins a arribar a descomptes del 72 per cent.

El Consell de Govern també ha aprovat aplicar una rebaixa del 100 per cent sobre el preu actualment en vigor si s'utilitza la targeta intermodal a la xarxa de tren i metro de Mallorca, de manera que tots els preus passen a ser de 0 €, per al període comprès entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.

Sempre amb targeta intermodal

Tots els usuaris que ja disposin de la targeta intermodal no han de fer res per beneficiar-se d'aquestes bonificacions al transport. A partir de l'1 de setembre, accediran al tren i metro sense cap cost i en el cas dels autobusos interurbans abonaran la tarifa corresponent amb el descompte aplicat.

Cal assenyalar que la targeta s'haurà de validar igualment tant a l'entrada com a la sortida del bus, del tren i del metro.

La targeta també es pot sol·licitar als punts habilitats a les oficines d'atenció ciutadana de Calvià, Marratxí i Llucmajor, i a oficines municipals d'altres localitats de l'illa.

Així mateix, el tràmit per obtenir-la és presencial per a tots els perfils, per la qual cosa és necessari que el titular acudeixi a les oficines habilitades.