El Servei de Salut adquirirà reactius per al diagnòstic ràpid per PCR en temps real

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears a contractar el subministrament de reactius, amb cessió de material fungible i equips per al diagnòstic ràpid per PCR en temps real, d’infeccions per virus respiratoris en els serveis de microbiologia dels hospitals del Servei de Salut, per un valor estimat de 828.366 € per a dotze mesos.

El reactiu de detecció del SARS-CoV-2 per PCR per al diagnòstic ràpid està inclòs en el protocol d’actuació en cas d’intervencions quirúrgiques, parts, pacients ingressats en una UCI, pacients que cal intubar i pacients que hagin patit un accident cerebrovascular.

Els reactius per a detectar el SARS-CoV-2, el virus de la grip o el virus respiratori sincicial (VRS) són necessaris per a identificar quin virus respiratori (en el cas del VRS, sobretot en infants) ha infectat els pacients que acudeixen a l’hospital amb símptomes d’infecció per un virus respiratori, que són similars en tots els casos. Segons el virus, el protocol d’actuació és diferent pel que fa al tipus d’habitació, d’aïllament i d’equip de protecció individual i al col·lectiu de sanitaris implicats.

Es preveu que aquest contracte tendrà una vigència de dotze mesos des de la data en què es formalitzi, amb la possibilitat de prorrogar-lo per un període màxim de dotze mesos més.