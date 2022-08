La Plataforma contra els Megacreuers celebra que el turisme de creuers va «a la baixa» i presenta una aliança amb altres plataformes

La Plataforma contra els Megacreuers ha presentat aquest dimecres dades oficials de turisme de creuers i d'un estudi presentat per la mateixa patronal dels creuers CLIA, que demostrarien, a diferència d'altres sectors turístics, un canvi profund de tendència a la baixa del mercat creuerístic a la Mediterrània en general, i encara més evident, al port de Palma, com han exposat Margalida Ramis, del GOB, Joan Fortesa, de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Palma i Jaume Garau, de Palma XXI, Mariano Reaño (Amics de la Terra) i i Manel Domenech (Ciutat per a qui l'habita), entitats que formen part de la Plataforma.

Així, les dades dels 6 primers mesos a Palma mostren una recessió del nombre de creueristes (413.741) en comparació amb les dades del primer semestre de 2019 o 2018: un 52,6% menys que el 2019 i un 50,5% menys el 2018. Pel que fa al conjunt dels ports de la Mediterrània, la reducció de passatgers de creuers ha estat del 40%.

Aquesta reducció significativa de creueristes respon, segons la lectura de la Plataforma contra els Megacreuers, a tres factors: «la percepció de l'alt risc generat per la pandèmia; l'activisme de grups arreu del món per visibilitzar els impactes sobre el medi ambient, la salut i la vida de residents i la reacció negativa de les comunitats locals receptores».

En canvi, el nombre de vaixells de creuer que han arribat, només ha disminuït en un 13% en comparació amb el mateix any. El primer semestre de 2022 Palma ha rebut el mateix nombre de vaixells que l’any 2017. Amb el mateix nombre de bucs, han arribat un 30% menys de passatgers que aquell any. Per tant, molts menys creueristes però proporcionalment més contaminació i impactes sobre la salut pública.

Respecte a l'acord entre el Govern i CLIA, des de la Plataforma contra els Megacreuers assenyalen que el nombre de passatgers «està molt lluny dels màxims acordats, segons el qual entre poden arribar un màxim de 8.500 passatgers diaris en còmput setmanal. És a dir, fins a 59.500 passatgers a la setmana. Les xifres actuals estan molt per sota d’aquest acord. El mes de juny, fins ara el mes amb més nombre de passatgers, només es va arribar a un 55,8% del volum establert a l’acord».

Per aquesta incongruència, la Plataforma exigeix al Govern que «revisi l'acord per adaptar els màxims permesos a la tendència a la baixa d'aquest tipus de turisme, ja que mantenint les xifres acordades el resultat és que els costos (econòmics, mediambientals, sanitaris i socials) són molts més alts que els ingressos o suposats beneficis».

Així mateix, la Plataforma ha anunciat que està impulsant la Xarxa Europea de Lluita contra els Megacreuers, de la que per ara formen part Barcelona (ABTD + Zeroport), Venècia (No Grandi Navi + We Are Here Venice), Palma (Plataforma contra els Megacreuers), Còrsega (Stop Croisières,), Marsella (Stop Croisières), Alemanya (NABU) i Noruega (CruiseNotWelcome). L'objectiu d'aquesta xarxa és compartir informació i dades de l'impacte dels creuers, d'una banda, i de l'altra, coordinar accions conjuntes de denúncia i mobilització ciutadana contra aquest tipus de turisme.