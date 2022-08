Onada de calor: les Balears es troben en alerta taronja per altes temperatures i risc extrem d'incendis forestals

L'onada de calor no afluixa gens ni mica. La pràctica totalitat de Mallorca, així com Eivissa i Formentera, estaran des de les 12.00 hores d'aquest dissabte en alerta taronja per temperatures que podrien assolir, en alguns punts, els 41 graus, en el que s'espera que sigui la pitjor jornada d'aquesta onada de calor.

Segons la informació de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), a Eivissa i Formentera, així com a l'interior, el nord i el nord-est de Mallorca el mercuri podria aconseguir els 41 graus i per això s'ha decretat l'alerta taronja per altes temperatures.

Mentrestant, en el sud de Mallorca i punts de la Serra de Tramuntana, el termòmetre podria marcar els 40 graus. A Menorca, l'avís és groc i les temperatures podrien situar-se al voltant dels 38-39 graus.

Aquest escenari té lloc després d'una nit de temperatures mínimes notablement altes. Així, al municipi mallorquí de Banyalbufar no han baixat aquesta nit dels 30 graus.

Risc extrem d'incendis

D'altra banda, gran part de les Balears, a excepció de Menorca i el sud de Mallorca, està aquest dissabte en risc extrem d'incendi forestal, segons les dades de l'AEMET.

En aquest context, la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha suspès per a aquest dissabte les autoritzacions per a fer foc a Mallorca i a Eivissa.

En aquest sentit, efectius antiincendis d'Emergències i de la Conselleria han donat per extingit aquesta mitjanit un incendi declarat en el torrent de Sant Miquel, a Sa Pobla, que ha calcinat 0,5 hectàrees de canyar.