El Pi reclama «seguretat jurídica i flexibilitat» perquè els comerciants puguin modular les normes energètiques

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha demanat aquest divendres que el Govern aprovi una normativa que doni «seguretat jurídica i flexibilitat» perquè els comerciants puguin modular les normes d'estalvi energètic i hi hagi un temps per a la seva implantació.

La formació regionalista creu que l'establiment de les mesures d'estalvi energètic imposades pel Govern espanyol interfereix en les competències de les Balears. «Són les comunitats autònomes les que coneixen la realitat de cada territori i les que haurien d'adaptar les normes als seus territoris», ha explicat Josep Melià, portaveu de la formació al parlament.

«A més, és el Govern balear el que té les competències en Medi Ambient. Per tant, l'Estat no pot deixar sense contingut i decisió el govern balear en una qüestió que tracta sobre el canvi climàtic», ha dit Melià.

Per altra banda, El Pi ha demanat «consens» amb el sector comercial, un període d'adaptació i ajudes econòmiques perquè tots els establiments es puguin adaptar de manera ràpida i eficient a la nova normativa.