El Consell convida a conèixer i estudiar l'entorn del Parc Natural de sa Dragonera

El Parc Natural de sa Dragonera ha acollit una activitat de ciència ciutadana coorganitzada pel Consell de Mallorca, Observadores del Mar i la Xarxa Dragonera Blava, amb el suport del Certamen Audiovisual per a la Conservació de la Mar Balear (MARE), la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, la fundació Marilles i Save the Med.

L’objectiu del taller, titulat 'Sa Dragonera se submergeix en la ciència ciutadana', és «acostar el concepte de ciència ciutadana a totes les persones interessades a contribuir al coneixement científic i a descobrir el Parc Natural de sa Dragonera des d’una altra perspectiva». En aquesta activitat, adreçada al públic general, hi han participat 18 persones, que, després d’una aproximació teòrica, han pogut bussejar amb tub respirador a cala Lledó del Parc Natural de sa Dragonera.

L'objectiu del taller és cercar espècies rellevants per a projectes científics, fer-los una foto i pujar-la a la plataforma Observadores del Mar (https://www.observadoresdelmar.es) i aportar dades útils per a la recerca. Tothom que vulgui pot publicar en aquesta plataforma les seves fotografies marines durant tot l’any. Les càmeres han estat una cessió de MARE, el Certamen Audiovisual per a la Conservació de la Mar Balear.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat que «en el departament de Sostenibilitat i Medi Ambient, entenem que és molt important promocionar activitats que fomentin la ciència ciutadana i ajudin a crear consciència sobre la fragilitat del medi marí i la necessitat de protegir-lo». «Sa Dragonera i les aigües que l’envolten demostren que aquest Parc Natural és un paradís de la biodiversitat, que hem de contribuir a conservar entre tots i totes perquè les generacions futures en puguin gaudir», ha afegit la consellera Ribot.

Per la seva banda, Sandra Espeja, coordinadora del programa de ciència ciutadana marina a les Balears de la fundació Marilles (Observadores del Mar), ha recordat que «tothom pot aportar-hi el seu granet d’arena. Persones que no són professionals de l’àmbit científic, de tot tipus de perfils i edats, poden participar-hi i contribuir al coneixement dins la ciència».

D’ençà que es va crear la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera el 2016, hi ha hagut un increment molt considerable de la quantitat i de la mida dels peixos. La biòloga i coordinadora del programa Xarxa Dragonera Blava, de Save the Med, Yaiza Santana, ha explicat que, amb aquesta activitat, «tenim davant nosaltres una oportunitat única de documentar l’evolució de la vida dins la reserva marina, però sense suport no aconseguirem plasmar tot el que hi està passant. És per això que la ciència ciutadana i aquests tipus d’activitats són clau per poder veure i mostrar com és el procés de recuperació del medi marí».