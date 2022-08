Ha mort el polifacètic artista i antic col·laborador de Diari de Balears José Aranda

El polifacètic artista, escriptor i corresponsal freelance de guerra José Aranda (Palma, 1961) ha mort aquest dijous a Palma. Va ser articulista d'Ultima Hora i va col·laborar a Diari de Balears.

Va estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis de Palma i en la Massana de Barcelona. Després, va completar la seva preparació amb el pintor Joaquín Torrents Lladó a l'Escola Lliure del Mediterrani i amb Antonio Saura en el Cercle de Belles arts de Madrid. Així mateix, també va estudiar gravat amb Vicente Aznar i amb José Barberá a la Fundació Miró Mallorca.

Entre les seves primeres exposicions en els anys 80 es troben les de la mítica galeria 4 gats de Palma. Des de llavors, els seus treballs s'han pogut veure en una llarga llista d'espais expositius, des de les galeries palmesanes Maneu, l'Aina Pastor i la Fran Reus o el Casal Solleric, passant per l'Ampit de Barcelona o la Zammit de Madrid fins i tot en la Limmer Gallery de Nova York o en Institut Cervantes de Chicago. Així mateix, va participar en nombroses fires internacionals.

L'obra d'Aranda reflecteix perfectament la seva passió per viatjar i per reflexionar sobre les diferents cultures de tot el món. Aquesta passió, al costat de la seva inesgotable curiositat i la seva experiència com a corresponsal de guerra, el va dur a publicar llibres com la novel·la La muntanya fosca (Lleonard Muntaner, 1998), els seus diaris de viatge a Etiòpia i Eritrea o el polèmic Bohemian Club. Objectiu: Trump (Letrame, 2018), que va presentar amb notable èxit de públic en la llibreria Agapea de Palma.