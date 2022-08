El Govern entrevista 3.000 joves de 15 a 34 anys per conèixer les necessitats i demandes de la joventut

La Conselleria d'Afers Socials i Esports, a través de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), estrevista 3.000 joves de les Illes Balears des del passat mes de juny i fins l’octubre. L'enquesta, que es fa en col·laboració amb l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i els diferents consells insulars de les Illes Balears, recollirà informació dels joves residents que tenen entre 15 i 34 anys. L'objectiu és conèixer la realitat, les necessitats i les demandes de la joventut sobre la majoria d'àmbits vitals per tal de desenvolupar polítiques de joventut més adients que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels joves.

L'enquesta consta de 192 preguntes, que tracten tots els aspectes vitals que afecten la joventut, a una mostra representativa de Palma, Part Forana de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La temàtica de les preguntes gira entorn de l'educació i la formació; l'emancipació, l’ocupació i l’habitatge; l’oci i l’internet; la cultura i la llengua; la cohesió social; la participació i la política; la salut, la sexualitat i els estils de vida; i la satisfacció general i les expectatives de futur.

Segons el Govern, «Es tracta d’una enquesta molt ambiciosa i molt ampla. Fins ara s'havien fet estudis parcials però cap era una enquesta tan completa on s'entrevistés aquest número tan elevat de joves i que abracés tants camps».

La Conselleria d’Afers Socials i Esports considera que a través d’aquesta enquesta «es recull informació rellevant, fiable i actualitzada que proporcioni coneixement de quines són les condicions de vida de les persones joves i com es produeixen els processos de transició a la vida adulta. La consellera Fina Santiago ha afirmat que l’enquesta «ha de servir per conèixer però també per prendre decisions en relació a quines són les accions més adients per al sector de la joventut en tots els àmbits que afectin la persona. Estam convençuts que aquesta enquesta i el seu posterior anàlisi serà un gran instrument per aconseguir el que s’ha aprovat a la Llei de Joventut que diu que totes les polítiques públiques han de tenir en compte les necessitats de la joventut en la seva planificació i han de donar resposta a aquestes necessitats».

Una vegada finalitzada, l'enquesta s'incorporarà al Programa anual d'Estadística, amb una previsió de revisió quinquennal, convertint-se en una estadística oficial.

Per fer seguiment de l’enquesta s'ha constituït la Comissió Interinsular de l'Enquesta a la Joventut de les Illes Balears (CSEJIB), en la qual, a més de l'IBJOVE, hi participen els diferents consells insulars de les Illes Balears.