Publicada la llista de places de formació professional en règim presencial que encara queden vacants per al proper curs 2022-2023

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha publicat la llista de places de formació professional en règim presencial que encara queden vacants per al proper curs 2022-2023. En total, són 3.083 places distribuïdes a les distintes illes i que corresponen a cicles formatius de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior. Per poder accedir a aquestes places Educació obri un nou període de sol·licituds que va de l’1 al 7 de setembre, ambdós inclosos.

Per illes, 2.153 places són de Mallorca; 393, de Menorca; 465, d’Eivissa, i 72, de Formentera.

Aquesta segona fase és per a les persones que han formalitzat el tràmit en la primera fase del mes de juny però no han estat admeses en cap de les opcions sol·licitades i per a les persones que no han formalitzat l'admissió en el mes de juny i altres casos. En aquest sentit, aquesta segona fase del procediment per a l'admissió a les places dels cicles vacants s'ha de formalitzar, preferentment, mitjançant tràmit telemàtic.

Es pot consultar tota la informació a la pàgina web específica d’FP de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

Procés per sol·licitar una plaça de formació professional en modalitat virtual o a distància per al curs 2022-2023

També el pròxim 1 de setembre, i fins al dia 15 del mateix mes, Educació obrirà el termini per sol·licitar mitjançant tràmit telemàtic l’admissió a cicles formatius de formació

professional en modalitat virtual o a distància. En total, s’oferiran unes 1.800 places entre cicles formatius i oferta modular. Com a novetat, per a aquest curs s’implanta el cicle formatiu de grau superior de Projectes d’edificació (EOC31).

El calendari del procés d’admissió als cicles formatius d’FP en la modalitat virtual o a distància per al curs 2022-2023 és el següent:

De l’1 al 15 de setembre: realització de sol·licituds d’admissió mitjançant el procés telemàtic.

realització de sol·licituds d’admissió mitjançant el procés telemàtic. 9 de setembre: publicació de la llista provisional d’alumnes amb prioritat d’elecció.

publicació de la llista provisional d’alumnes amb prioritat d’elecció. 9, 12 i 13 de setembre : reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional d’alumnes amb prioritat d’elecció.

: reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional d’alumnes amb prioritat d’elecció. 15 de setembre : publicació de la llista definitiva d’alumnes amb prioritat d’elecció.

: publicació de la llista definitiva d’alumnes amb prioritat d’elecció. 21 de setembre : sorteig de lletres per al desempat.

: sorteig de lletres per al desempat. 22 de setembre : publicació de la llista provisional de persones admeses.

: publicació de la llista provisional de persones admeses. 22, 23 i 26 de setembre : reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional de persones admeses.

: reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional de persones admeses. 30 de setembre : publicació de la llista definitiva de persones admeses.

: publicació de la llista definitiva de persones admeses. Del 3 al 5 d’octubre: matrícula al centre educatiu.

