El GOB al·lega contra el projecte d'un nou heliport privat: «No és acceptable en un escenari de pressió humana intensa i creixent»

La Subdirecció General d’Avaluació Ambiental del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del govern espanyol ha sotmès a consulta d’administracions i entitats relacionades el procediment d’avaluació ambiental del projecte 'Heliport de Son Orlandis, Mallorca'. El GOB, que figura entre les entitats consultades, ha remès un escrit d’al·legacions.

El GOB indica que «El projecte pretén la creació d’una pista d’aterratge per helicòpter, a una finca rústica d’Andratx (zona de Son Orlandis) de 3,7 hectàrees i prop de 800 metres quadrats edificats. Al projecte es justifica la necessitat de l’heliport per evacuar els inquilins en cas d’emergència (argumenten dificultat d’accés de vehicles d’emergències fins a les cases) tot i que a les imatges aèries s’observa que la finca compta amb un accés rodat en condicions aparentment adequades» i afegeix que «Per a nosaltres és evident que la motivació del projecte no és altra que la construcció d’un heliport per a ús privat. De fet l’anàlisi d’impacte s’ha fet sobre una previsió de fins a 208 operacions anuals, cosa que evidentment res té a veure amb un ús excepcional per emergència».

Segons el GOB, «l'auge immobiliari de luxe i en zona rústica, i el turisme associat, promou a Mallorca l'ús d'helicòpters per a ús privat. De fet en aquests moments també es troba en tramitació un altre heliport en el mateix municipi (Sa Muntanya, Port d'Andratx) situat a només 2,2 km del projecte de Son Orlandis i que respon a un esquema bastant similar. Aquest altre projecte també fou objecte d’al·legacions per part nostra l’any passat».

L’entitat ecologista ressalta que «l'estudi d’impacte ambiental del projecte únicament repassa la possible afecció sobre els espais naturals més propers (els situats a menys de 5 km) sense avaluar el possible impacte per molèsties a causa del sobrevol a zones sensibles situades més enllà».

Increment a la Serra de Tramuntana

El GOB destaca que «Des de fa anys s'observa una tendència d'increment de les molèsties per sobrevol d'aeronaus d'ús privat en els espais naturals de les Illes Balears, i especialment a la Serra de Tramuntana, que a més d’aus marines amenaçades com el virot, el virot petit, el corb marí o la gavina roja manté poblacions d'altres espècies amenaçades com el voltor negre, l'àguila peixatera, l'àguila cuabarrada o la moixeta voltonera. Aquest impacte resulta manifestament poc controlable i evitable per part de les autoritats ambientals i podria estar generant uns efectes sobre les poblacions d'ocells que encara no han estat mínimament avaluats de manera imparcial i rigorosa. A més de les molèsties a la fauna cal també considerar les que es generen sobre la ciutadania, ja que aquests aparells són bastant sorollosos».

Els ecologistes consideren que «la creació d'heliports privats contribueix a incrementar la dimensió del problema, i que la seva autorització en resposta a motivacions estrictament particulars (per a ús recreatiu, de valorització immobiliària o el que sigui) no resulta acceptable en un escenari de pressió humana intensa i creixent sobre el conjunt de recursos naturals i especialment sobre la biodiversitat de les Illes Balears. Per això, a part de remetre les nostres al·legacions al Ministeri, hem instat també a la Conselleria de Medi Ambient a que es posicioni contra aquestes infraestructures privades».