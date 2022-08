Govern, Consells i ajuntaments es coordinen contra les punxades a dones: «són agressions masclistes»

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, s’ha reunit amb els consells insulars, la FELIB i l’Ajuntament de Palma per coordinar mesures de prevenció i lluita contra les punxades a dones en situacions d’oci.

Durant la trobada, les institucions han establert un procés de coordinació entre totes les parts implicades per tal que, si una dona no es troba bé i sent que ha estat víctima d’una punxada, sàpiga què ha de fer. D’aquesta manera, s’implica les policies locals, els ajuntaments, els consells insulars i els envelats que aquests tenen a totes les illes, com el 'No i punt' a Mallorca i Formentera i el 'Punt lila' a Menorca i Eivissa per donar una resposta ràpida a situacions d’aquesta mena.

Garrido ha destacat que «l’oci és segur a les nostres illes i les dones han de continuar desenvolupant la seva vida amb normalitat», de la mateixa manera que «si han sentit una punxada, han de saber que estam al seu costat i s’han de dirigir als envelats del Punt lila o el No i punt o al personal de seguretat que hi hagi a l’esdeveniment».

A més a més, la consellera ha avançat que des de l’Institut Balear de la Dona i des de la Direcció General d’Emergències i Interior s’enviaran una sèrie d’instruccions a policies locals, consells insulars i ajuntaments perquè tothom sàpiga com actuar en cada moment concret.

Finalment, Garrido ha recordat que, si una dona no es troba bé, el primer que ha de fer és no quedar-se tota sola ni deixar que cap companya estigui sola, dirigir-se al personal de seguretat i anar a l’hospital ràpidament.

Per part del Govern, han assistit també a la reunió la directora de l’Institut Balear de la Dona, Maria Duran, i el director general d’Emergències i Interior, Jaume Barceló. També hi han estat presents el conseller de Presidència del Consell Insular de Mallorca, Javier de Juan; el president de la FELIB, Antoni Salas, i la regidora de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Palma, Joana Maria Adrover. S’han connectat telemàticament la directora insular de Gent Gran, Dependència i Diversitat Funcional del Consell Insular de Menorca, Carolina Cerdà, i el conseller de Benestar Social del Consell Insular de Formentera, Rafael Ramírez.

Per part seva, el conseller de Presidència del Consell Insular de Mallorca, Javier de Juan, ha condemnat «uns actes que no deixen de ser una agressió masclista pel fet de ser dones», per la qual cosa ha posat a disposició la campanya que es fa des de la institució com el 'No i punt', que arriba a 35 municipis adherits per prevenir i sensibilitzar agressions masclistes com són les punxades a dones, independentment que després es detecti una submissió química o no.

El president de la FELIB, Antoni Salas, ha destacat la importància de la coordinació entre les diferents institucions perquè totes i tots puguem gaudir de les festes populars des del respecte i sense passar pena, perquè «és important que les dones puguin sortir amb tranquil·litat». En aquest sentit, ha apuntat que «estarem amb les policies locals i les forces i cossos de seguretat per donar la protecció que la gent jove necessita».

Prèviament, la consellera també ha mantingut una trobada amb l’Associació Balear d’Oci i Entreteniment, ABONE, i amb l’associació d’oci nocturn Ocio de Ibiza, amb les quals ha acordat desenvolupar accions preventives.