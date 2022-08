118 joves participen aquest estiu en els camps de voluntariat organitzats per l’IBJOVE

Els camps de voluntariat organitzats per l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) de la Conselleria d’Afers Socials i Esports s’estan desenvolupant amb èxit des del passat mes de juliol. 118 joves, de les Illes Balears però també d’altres comunitats autònomes, participen en un total de vuit camps de diferents temàtiques, programats al llarg de l’estiu.

Mallorca acull en total quatre camps d’uns 15 dies cada un: dos sobre igualtat de gènere, un d'arqueologia, un de medi ambient, un de recuperació de patrimoni, i un de participació ciutadana. Per la seva banda, el programa retorna a Menorca i Eivissa. La primera acollirà un camp sobre circ social entre el 17 i el 31 d’agost, mentre que l’illa pitiüsa ho farà amb un de temàtica audiovisual l’1 de setembre.

Els participants d’enguany que són de fora de les Balears provenen de catorze comunitats autònomes: País Basc, La Rioja, Castella i Lleó, Castella la Manxa, Catalunya, Andalusia, Extremadura, Aragó, Cantàbria, Ceuta, Múrcia, Navarra, Madrid i País Valencià.

Un programa amb projecció social

Els camps poden suposar beneficis importants per a les comunitats que els acullen, com ha estat el cas del que s’ha duit a terme al Castell d’Alaró, d'arqueologia i que ha possibilitat recuperar patrimoni. Durant aquesta activitat, 13 joves han excavat un mur medieval d’època islàmica i tardoantiga i han fet troballes sobretot de l’època almohade.

En aquests camps de voluntariat, joves d'entre 16 i 30 anys es comprometen de manera desinteressada a desenvolupar un treball de projecció social que reverteixi en benefici de la comunitat. Aquest vessant de voluntariat es combina amb altres activitats complementàries lúdiques, d’oci i culturals.

Per tant, és un programa que ofereix la possibilitat de conèixer nous llocs i formes de cultura, a més de compartir experiències i col·laborar amb altres joves de realitats diferents. La finalitat d’aquestes activitats és fomentar valors com la convivència, la tolerància, la solidaritat, la participació, l'aprenentatge intercultural, etc.