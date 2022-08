Milers de persones participen en la Marxa des Güell a Lluc a Peu

Més de 5.000 persones han participat aquesta matinada en la 48a edició de la Marxa des Güell a Lluc a Peu. La gran majoria han recorregut els 42 kilòmetres que hi ha entre la sortida del carrer d'Aragó de Palma i fins al santuari de la Serra de Tramuntana. A més, molts d'altres s'han afegit des dels pobles per on va transcórrer la marxa.

La sortida es va produir a les 23.00 hores de dissabte i l'arriba a Lluc ha estat de bon dematí. José Hila, batle de Palma, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida. Els marxaires estaven visiblement cansats després d'hores de caminar. La majoria era gent jove, però hi havia molts marxaires que fa anys que participen en la caminada.

També hi han participat marxaires vinguts d'Alemanya, Sud-Àfrica o la península. Des d'Inca, Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, es va afegir a la caminada que ha arribat fins a Lluc. A més de Palma i Inca, la marxa també ha arrencat d'altres llocs com Alaró, Selva, Marratxí, Consell o Lloseta.

Així doncs, un any més, la Marxa des Güell a Lluc a Peu ha estat tot un èxit de participació. Una cita ineludible del calendari marxaire mallorquí.