Frente Obrero penja una pancarta contra la monarquia espanyola al costat del Palau de Marivent

Militants del moviment polític Frente Obrero han penjat aquest dissabte dematí una pancarta contra la monarquia espanyola enfront de la Platja de Cala Major, a l'Avinguda Joan Miró, a escassos minuts del Palau de Marivent.

Amb aquesta acció, Frente Obrero ha mostrat el seu «rebuig a la monarquia» amb una pancarta en la qual podien veure's els rostres de Felipe VI i Letizia Ortiz amb el lema 'Per la república popular i federal! Ja n'hi ha prou de paràsits!'.

A les seves xarxes socials, així com en la seva pàgina web, Frente Obrero qualifica la monarquia de ser «una institució parasitària i corrupta blanquejada pels partits del sistema» i la titllen de «caduca i reaccionària». També dirigeixen la crítica cap al Govern espanyol, afirmant que «és repugnant que aquells que ostenten el poder s'esforcin per mantenir aquesta institució feudal i venuda al capital, demostrant ser tan paràsits com la mateixa monarquia».

Així mateix, en el seu programa polític Frente Obrero aposta en el seu primer punt per «l'enderrocament de la monarquia i la constitució d'una república popular i federal per a construir una Espanya per als treballadors».

A l'agost de l'any passat, Frente Obrero va realitzar una acció similar en penjar una pancarta de més de deu metres enfront de la Seu de Palma en la qual es reivindicava de nou la república popular i federal.

Recentment, militants d'aquesta organització van aprofitar una visita guiada per a colar-se al balcó de l'Ajuntament de Palma i penjar una pancarta denunciant al regidor Alberto Jarabo (Unides Podemos) després d'haver prohibit les recollides d'aliments als voltants dels supermercats, «dificultant l'activitat d'aquells bancs d'aliments que no reben subvencions ni tenen convenis amb els propis supermercats».