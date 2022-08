Asseguren que cap punxada investigada a les Balears ha derivat en submissió química o delicte posterior

La delegada del Govern espanyol a les Balears, Aina Calvo, ha asseverat, aquest divendres, que cap punxada investigada a les Balears ha derivat en un cas de submissió química o delicte posterior.

En declaracions als mitjans després de la reunió amb el Govern i les forces i seguretat de l'Estat per a analitzar aquest assumpte, Calvo ha assegurat que «a hores d'ara no hi ha cap associació entre la punxada i un abús sexual o un altre delicte a partir de la nul·litat de la voluntat de la persona».

«No tenim cap cas nou de punxades a les Balears», ha subratllat, per a detallar que es continuen investigant set casos a les Illes. A més, sis han estat dones i un home.