La segona edició de l'Aplec Jove serà una realitat

La campanya de micromecenatge per a fer possible l’Aplec Jove va acabar el passat 31 de juliol amb 95 sumadors i 2.194 € aconseguits dels 2.000 necessaris per a dur a terme la trobada.

Així, l'espai de trobada del moviment juvenil mallorquí, l’Aplec Jove, celebrarà la seva segona edició el dissabte 3 de setembre a Manacor. La diada, que durà com a títol 'Entendre Mallorca per transformar-la', prioritzarà la formació del jovent mobilitzat sense deixar de banda l’oci. Les formacions consistiran en quatre xerrades temàtiques, una taula redona i un debat col·lectiu, a més de tallers, ballada i concerts.

Amb clara ambició transformadora, l’Aplec pretén ser una estructura per a aprofundir en la formació del jovent organitzat. Així mateix, vol promoure el diàleg entre diverses cultures polítiques i organitzacions.

En què consistirà?

Després d’una primera edició l’any passat a Inca, han encarat l’organització d’un nou Aplec, ara a Manacor, el 3 de setembre. El format serà semblant, amb xerrades, tallers, debats i concerts, prioritzant la presència de joves en la tasca formativa. Aquesta vegada, però, volen donar major importància a l’àmbit teòric, aprofundint en la comprensió de la realitat que ens envolta. L'edició d’enguany duu com a títol 'Entendre Mallorca per transformar-la'. «El caràcter autogestionat de l’Aplec fa que aquest bot qualitatiu requereixi de la vostra ajuda per tirar endavant», expliquen.

A què es destinaran les aportacions?

Tot i que el grup impulsor de l’Aplec encara fa feina en l’organització de la trobada, i les despeses poden variar, tenen una previsió de pressupost aproximat: