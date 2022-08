El Govern dona suport a UNICEF en la millora de l'alimentació a Guatemala

La Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern, des de la Direcció General de Cooperació i en la seva convocatòria anual de projectes de cooperació, finança el projecte 'Millora del dret a l'alimentació a través de la reducció de la desnutrició' que desenvolupa UNICEF integralment entre els sectors de Nutrició, Salut i Aigua, Higiene i Sanejament amb un enfocament d'atenció integral a la primera infància. La col·laboració es vincula amb accions dirigides a la prevenció de la desnutrició crònica i la detecció i atenció dels casos de desnutrició aguda focalitzada en l'embaràs i els primers dos anys de vida.

El projecte es desenvoluparà a cinc municipis d'Alta Verapaz (San Miguel Tucurú, Panzós, Sta. Catalina La Tinta, San Pedro Carchá i Chisec) i aspira a cobrir almenys 3.000 nines i nins menors de 5 anys, amb èmfasis en els menors de 2 anys.

En relació a la desnutrició crònica, Guatemala ocupa el sisè lloc a nivell mundial, amb una prevalença de 46,5% en la seva infantesa menor de 5 anys. Les dades, en relació al nivell socioeconòmic, ètnia o lloc de residència mostren evidències de la complexitat que suposa l'abordatge de la desnutrició, ja que no està únicament relacionat amb la falta d'aliments, sinó també a pràctiques alimentàries, cura afectuosa i sensible per a la infància o l'accés a béns i serveis. Aquestes variables tenen, al mateix temps, correlació amb els alts nivells de pobresa, la falta d'ocupació i la inexistència d'un sistema de protecció social efectiu per mitigar riscos i propiciar resiliència i és, sota aquesta perspectiva, que el treball d'UNICEF es desenvolupa.

«La col·laboració i suport de les administracions autonòmiques, i en aquest cas de la Direcció General de Cooperació, a la feina d'UNICEF és indispensable, i ara més necessari que mai per poder seguir garantint el compliment dels drets dels nins i nines en situació de major vulnerabilitat.» destaca la presidenta d'UNICEF Comitè Balears, Mercedes del Pozo.

«Col·laborar per reduir la desnutrició infantil és un objectiu del qual les Illes Balears no han de renunciar», afirma la consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago.

El projecte aprovat contribuirà a la reducció de la desnutrició a Guatemala per aconseguir el compliment del dret humà a la supervivència i, per tant, dels acords i convenis internacionals signats i ratificats pel Govern, entre els quals la Convenció dels Drets de l'Infant.

Aquest és un projecte de continuïtat, que es basa en experiències prèvies en altres departaments similars, com la desenvolupada a Huehuetenango des de 2017 i la que s'està executant en el departament de Quiché des de 2020, ambdues amb el suport del Govern.