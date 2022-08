ARCA: «S'han pervertit les finalitats de l'Impost d'Estades Turístiques»

«La taxa turística es va concebre com a un impost finalista, és a dir, la seva recaptació havia de ser per a objectius que ajudassin a compensar els efectes del turisme sobre el medi ambient, el patrimoni i la seva pròpia continuïtat com a activitat econòmica primordial i renovada», ha explicat aquest dimarts ARCA.

No obstant això, han remarcat que «dedicar la recaptació de l'Impost a compensar la manca d'habitatges, com s'ha aprovat, és destinar el fons econòmic al pressupost comú del Govern de les Balears, com es va fer ja amb motiu de la crisi derivada de la pandèmia del Covid-19».

Des d'ARCA consideren que en gran mesura els projectes de recuperació i rehabilitació de patrimoni històric i cultural són projectes fàcilment interrelacionats amb els de preservació i recuperació del medi natural, rural i marí, que se citen textualment a la Llei. Això és així especialment a la Serra de Tramuntana i a molts altres Béns d'Interès Cultural, especialment els de propietat pública com són Can Serra, les Torres del Temple (Palma), Son Busquets (amb tots els matisos que es vulgui sembla ara adquirit o cedit a la CAIB i a Palma), el Celler Cooperatiu (Felanitx) i la Central Tèrmica d'Alcúdia (Alcúdia).

No obstant, també pensen que el fons de la taxa turística, abans dita ecotaxa i sempre reivindicada per ARCA com a taxa ecopatrimonial, podria dedicar un tant per cent del seu fons anual, a ajudes a particulars (façanes, camins, finques o jardins amb visites públiques... ), els quals conserven un patrimoni que en certa manera gaudim tots.

Una participació de les entitats sense cap efecte real

Per últim, volen fer palès que la participació de les entitats ciutadanes en els fons de l'impost turístic és «merament testimonial». «Tenim un únic vot entre 25 i ens ho hem de repartir entre quatre entitats, fet que resulta absolutament irrellevant i complicat», han explicat.

«No hi há participació real, de fet a les discussions de continguts, quan els documents arriben al Ple, ja està clar que la decisió està pràcticament pressa prèviament», remarquen.

ARCA destaca que aquestes crítiques les han fetes sempre, «no són noves‘. «Gravíssim va ser que s'eliminàs l'ecotaxa en el seu dia, però la il·lusió que va aixecar la recuperació d'aquesta s'ha esvaït pels criteris adoptats i els seus procediments», han conclòs.