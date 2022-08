Aprovats els nous currículums LOMLOE de les Illes Balears

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns els decrets dels currículums d’infantil, primària, secundària i batxillerat de les Illes Balears. El proper curs 2022-2023 es comencen a aplicar a l’Estat espanyol els nous currículums adaptats a la nova Llei d’Educació LOMLOE.

«Els nous currículums plantegen un ensenyament i una avaluació competencial; són inclusius, perquè es basen en el disseny universal d’aprenentatge. Així mateix, els centres podran adaptar de manera més autònoma aquests currículums al seu projecte educatiu. Amb aquesta normativa, es permet organitzar de manera flexible les matèries, que es poden agrupar en àmbits fins a tercer d’ESO, i implementar una diversitat de metodologies», han explicat des del Govern.

El curs 2022-2023 s’implantaran a tots els cursos d’educació infantil i als cursos senars de primària, ESO i batxillerat. El curs 2023-2024 s’incorporaran a la resta de cursos.

Per tal d’afrontar la tasca d’elaboració dels nous currículums, a més dels tècnics i mestres del Servei d’Ordenació s’ha comptat amb la col·laboració de 53 professors en actiu de diversos centres educatius per a completar i contextualitzar els currículums a la realitat de les Illes Balears, elaborar situacions d’aprenentatge per a les diferents matèries (ja se n’han creat 197 de tots els nivells i de totes les àrees) i dissenyar les matèries optatives pròpies, el treball de recerca de batxillerat i els currículums de llengua catalana. A més a més, les diferents direccions generals de la Conselleria i el Departament d’Inspecció Educativa han col·laborat en la planificació per proveir recursos, formació i suport als centres a l’hora d’aplicar els nous currículums.

Des del mes de març de 2022 s’han fet 45 activitats formatives sobre disseny i desplegament de situacions d’aprenentatge amb un total de 1.450 participants i s’han organitzat seminaris web i jornades sobre els currículums amb 1.631 participants.

La implantació dels nous currículums suposarà canvis importants als centres al llarg dels propers cursos que afectaran el projecte educatiu, la concreció curricular i l’organització i gestió del centre. Els terminis per a començar aquest canvi en el sistema educatiu són ajustats i, per aquest motiu, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, conjuntament amb el Departament d’Inspecció Educativa, han elaborat propostes de flexibilització de les tasques a curt, mitjà i llarg termini. L’objectiu és acompanyar els centres educatius en aquest procés de transformació educativa i facilitar al màxim possible la tasca que s’ha de dur a terme.