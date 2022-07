Son Bonet Pulmó Verd celebra que Marratxí es reafirmi en la defensa d'aquest espai natural

La plataforma ciutadana Son Bonet Pulmó Verd ha celebrat aquest dissabte que l'Ajuntament de Marratxí, amb l'equip de govern municipal al capdavant, «no es deixi engalipar» i es reafirmi a defensar aquest espai natural.

Segons ha manifestat la plataforma en una nota de premsa, «és una alegria que l'Ajuntament de Marratxí amb l'equip de govern municipal al capdavant no es deixi engalipar i es reafirmi en la defensa integral de l'espai lliure de Son Bonet, i no estigui disposat a cedir ni un pam de terreny per a altres usos; i, per tant, s'oposi frontalment al projecte d'AENA dins de la zona».

La plataforma ciutadana s'ha pronunciat en aquest sentit després que aquest divendres, el batle Miquel Cabot, els remetés un correu en el qual diu que «aquest Ajuntament, amb el seu equip de govern al capdavant, no ha canviat en cap moment la seva postura enfront de la problemàtica amb la instal·lació del parc fotovoltaic que vol instal·lar AENA en l'aeròdrom de Son Bonet».

«Continuem pensant fermament que la zona del camp de Son Bonet, catalogada en les normes subsidiàries com a zona d'espai lliure, no és la idònia per a la instal·lació d'aquesta infraestructura, per tant, ens oposem frontalment als plans actuals de l'empresa aeroportuària», afegeix el correu.

Així mateix, des de la plataforma Son Bonet Pulmó Verd han instat el Govern perquè «es manifesti i es posicioni» en els mateixos termes que l'Ajuntament de Marratxí.