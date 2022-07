[VÍDEO] L'OCB publica un nou espot a favor del català: «No t'amaguis, no l'amaguis»

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha preparat un miniespot a favor de la llengua catalana, que ha presentat al festival de música Mobofest aquest cap de setmana.

«Tens entre 0 i 40 anys? Tens amics, germans, fills, nets... dins aquesta franja d’edat? Tens una mascota simpàtica? Duus un piercing a la llengua? No en duus cap? Tens juguera? T’agrada fer coses en favor del català? Si has respost afirmativament cap d’aquestes preguntes, pots participar al miniespot que prepara l’OCB per estrenar al Mobofest d’enguany», així era la crida que feia l'entitat per a participar-hi.

L'objectiu d'aquesta campanya, segons explica l'OCB, és «arribar a un públic jove, que és l'assistent potencial del Mobofest».

Una vegada ja presentat al festival, l'entitat ha penjat l'espot a les xarxes socials: